Oltre 2 milioni in più, ultimo atto del consiglio

Il parlamentino si è riunito in videoconferenza per la variazione di bilancio

AREZZO — Ultimo consiglio comunale della legislatura. Si è tenuto questa mattina e con il voto favorevole all’unanimità dei 24 consiglieri è stata approvata la variazione di bilancio, unico punto all'ordine del giorno.

La variazione di circa 2 milioni e mezzo di euro è stata necessaria per rendere immediatamente disponibile una serie di risorse sopravvenute in questo ultimo periodo: i contributi statali toccano gli 829.600 euro come incremento del fondo povertà, i 520.000 per l’adattamento degli ambienti scolastici alle norme che disciplineranno la riapertura dei plessi, i 50.000 per l’abbattimento delle rette dei centri estivi e gli 88.500 per mitigare il minor gettito dell’imposta di soggiorno.

Per quanto riguarda i contributi della Regione Toscana, ci sono i 657.000 euro a sostegno della popolazione residente nelle frazioni danneggiate dall’alluvione del luglio 2019, i 151.600 euro per contribuire ai compensi degli scrutatori impegnati nel prossimo Election Day e i 145.600 per il progetto Caregivers a garanzia dell’autonomia dei ragazzi, al compimento della maggiore età, che non vivono in famiglia a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda il fondo povertà e il progetto Caregivers, Arezzo è capofila di alcuni Comuni del territorio, a cui distribuirà una parte delle risorse a disposizione.

Con la seduta in videoconferenza, questo consiglio comunale saluta la città di Arezzo.