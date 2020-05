Oncologia ed Ematologia, ritorno alla normalità

Roma, consigliere Pd bestemmia in diretta streaming: l'imbarazzo dell'interprete nella lingua dei segni

Domenica chiede il servizio telefonico istituito durante il picco dell'emergenza sanitaria. Sono riprese regolarmente le attività ambulatoriali

AREZZO — La sanità aretina sta ritornando alla normalità. Con il passare dei giorni l'emergenza Covid si riduce e l'ospedale torna ad un'organizzazione pre-pandemia. Il tutto sempre tenendo alta la guardia e soprattutto beneficiando di tutte quelle esperienze acquisite, in questi mesi di emergenza, per farne tesoro in un'organizzazione più dinamica e funzionale.

Così, domenica 31 maggio chiuderà il servizio telefonico ed informail dedicato ai pazienti oncologici in tutte le province gestite dalla Asl Toscana sud-est. La decisone è stata assunta in quanto, ormai da giorni, sono riprese regolarmente tutte le attività ambulatoriali.

Il servizio, che era stato attivato a metà marzo, ad Arezzo era seguito dalla dottoressa Alessandra Signorini.

L’obiettivo era quello di fornire informazioni ai pazienti oncologici, di radioterapia ed ematologia riguardo l’accesso alle terapie ed alle visite negli ospedali in periodo di Covid.

Nei tre mesi di attivazione il servizio ha avuto oltre 100 richieste di informazioni rispondendo ai dubbi dei pazienti riguardo le terapie e gli accessi agli ospedali.

Una volta riprese regolarmente le attività ambulatoriali è stato deciso di chiudere il servizio attivo in tutte le provincie dell’Azienda Toscana sud-est.