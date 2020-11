Oneri di urbanizzazione, il Pd chiede un rinvio

Alessandro Caneschi e Giovanni Donati evidenziano come molti siano in difficoltà ad onorare le rate scadute e sollecitano la sospensione di 1 anno

AREZZO — La pandemia ha messo in ginocchio la città. Nonostante il "famoso" bonus 110% il settore edile soffre ed è in crisi. Molti cittadini hanno scelto la rateizzazione del pagamento degli oneri di urbanizzazione ma adesso non riescono ad onorare le scadenze.

I consiglieri comunali del Pd, Alessandro Caneschi e Giovanni Donati, chiedono al Comune di rinviare di almeno 1 anno il pagamento delle rate scadute durante il lockdown.

"Tutto il mondo che ruota attorno all’edilizia si trova in condizioni difficili per mancanza di lavoro e in particolar modo per pagamenti non ricevuti dai committenti. Il rinvio del pagamento degli oneri, consentirebbe ai cittadini di poter in parte saldare le ditte e i tecnici che lavorano.

Chiediamo la sospensione dei pagamenti degli oneri di urbanizzazione di 1 anno e comunque fino a quando la situazione sanitaria si sia risolta e che non vengano applicati gli interessi su tale periodo, previa presentazione dell'estensione della polizza fideiussoria a garanzia come molti Comuni della Toscana hanno già fatto" - dichiarano gli esponenti del Pd aretino .