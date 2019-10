Peso e benessere, incontri in Toscana

La Asl Toscana Sud Est aderisce alla campagna nazionale di sensibilizzazione per la prevenzione dell'obesità e del soprappeso

AREZZO — La Asl Toscana Sud Est aderisce all’Obesity Day, campagna nazionale di sensibilizzazione per la prevenzione dell'obesità e del soprappeso.

L'Obesity Day è una manifestazione promossa dalla Fondazione Adi (Associazione di Dietetica e Nutrizione Clinica Italiana) e il focus di quest'anno è proprio su 'peso e benessere'. La situazione nutrizionale e le abitudini alimentari sono importanti determinanti della salute di una popolazione. L’eccesso di peso, dovuto a un’alimentazione ipercalorica e sbilanciata, favorisce l’insorgenza di numerose patologie e aggrava quelle già esistenti, riducendo la durata della vita e peggiorandone la qualità.

Nella Sud Est, dai dati rilevati dal Sistema di Sorveglianza Passi (Progressi delle Aziende sanitarie per la Salute in Italia) nel periodo 2015-2018, il 30 per cento degli intervistati risulta in sovrappeso e l'8 per cento obeso. Complessivamente quindi, quattro persone su dieci sono in eccesso ponderale. Questa condizione cresce al crescere dell’età, è più frequente negli uomini, tra le persone con più bassi livelli d’istruzione e tra quelle economicamente più svantaggiate.

Giovedì 10 ottobre la ASL Toscana sud est mette in campo svariate iniziative nel suo territorio al fine di informare su quanto può essere fatto per migliorare la qualità di vita: un'occasione preziosa per motivare al cambiamento delle abitudini dietetico-comportamentali e dare più spazio ai cibi sani e al movimento.



Arezzo

Dalle 9 alle 13, nella hall dell'ospedale San Donato di Arezzo saranno presenti medici della Unità Operativa Igiene degli Alimenti e Nutrizione, dietisti dell' Unità Operativa di Dietetica Professionale e operatori della Promozione della salute.

Agli interessati verranno illustrati i criteri di una corretta alimentazione, strumento di prevenzione per tutte le età; sarà fornito materiale divulgativo su obesità e patologie associate, sul trattamento dell’eccesso ponderale oltre a informazioni sui percorsi di counseling nutrizionale individuale e di gruppo.



Grosseto

Dalle 9 alle 13, presso la hall dell’ingresso principale della sede Asl di Villa Pizzetti, sarà presente un punto di ascolto e di informazione dove la dottoressa Irene Del Ciondolo dell’Unità funzionale di Igiene Pubblica e Nutrizione, specialista in scienza dell’alimentazione, e la dietista Roberta Malservigi, afferente all'UOP Dietetica Professionale dell’ospedale Misericordia, saranno a disposizione dei cittadini per colloqui gratuiti di consulenza e informazione, individuazione dei percorsi terapeutici nutrizionali personalizzati e consegna di materiale informativo su obesità e patologie associate.



Gli utenti riceveranno informazioni riguardo il servizio di counseling nutrizionale, per adulti e bambini, attivo presso gli ambulatori della Medicina dello Sport di Villa Pizzetti, per l'acquisizione di corretti stili di vita e abitudini alimentari sane.

“L'obesità è ormai una patologia a carattere epidemico e la campagna Obesity Day punta a farne conoscere la prevalenza, la gravità e lo stigma ad essa correlato, per aumentare la consapevolezza e migliorare la qualità di vita delle persone, coinvolgendo medici, istituzioni e cittadini. – afferma Del Ciondolo - L'adozione di corretti stili di vita e sane abitudini alimentari rappresenta un importante strumento di prevenzione ed è fondamentale far conoscere al cittadino l'offerta di servizi che l’Azienda mette a disposizione per coloro che ne soffrono."



Per prenotare una prima visita di Counseling nutrizionale basta chiamare il CUP (800 500 483 da fisso e 0564 972190 da cellulare) senza prescrizione medica (tranne per i pazienti con esenzione da ticket), mentre i controlli successivi vengono gestiti direttamente dall’ambulatorio. Le prime visite vengono eseguite il martedì, dalle 14.30 alle 15.15 e il giovedì alle 14.30. I controlli sono previsti sempre di martedì e giovedì pomeriggio fino alle 17.

Per informazioni tel: 0564.485974 email: irene.delciondolo@uslsudest.toscana.it.



Siena

Dalle 9 alle 13, nei locali del dipartimento della Prevenzione in via Ruffolo n. 4, un medico dell’igiene pubblica e nutrizione e un dietista dell’unità operativa di dietetica professionale daranno informazioni sui percorsi di counseling nutrizionale individuale e di gruppo per la prevenzione del sovrappeso e obesità, che possono essere effettuati presso la sede del dipartimento stesso.

Sarà fatto particolare riferimento al focus 2019 “peso e benessere”, fornendo indicazioni su una corretta alimentazione, materiale di consultazione e informazioni sui servizi di Dietetica e Nutrizione presenti nella provincia di Siena.