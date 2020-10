Piazza della Badia: notti senza tregua nei weekend

Qualche sanzione per mascherine e distanziamento sociale, qualche passaggio di pattuglia in più, ma niente è cambiato per i residenti

AREZZO — Non è cambiato niente per i residenti della zona di Piazza della Badia, teatro della movida dei giovani, anche giovanissimi, che nelle notti dei fine settimana hanno trovato questa nuova "casa" dove divertirsi. Ma non si comportano certo come a casa propria, perché sicuramente ne hanno molto più rispetto. E sicuramente verrebbero aspramente puniti dalle loro famiglie, se solo si azzardassero. Continuano le urla e gli schiamazzi fino a tarda notte, proseguono le ubriacature collettive e l'uso indiscriminato di ogni angolo come personale orinatoio, se non di peggio. Vanno avanti le vere e proprie montagne di rifiuti che Sei Toscana è costretta a ripulire la mattina dopo. Capitano anche risse, come quella che nella notte di venerdì ha costretto all'intervento di almeno un mezzo di soccorso per un naso rotto.



I residenti si sono costituiti in comitato, si chiama SpazialCentro, ed hanno chiesto ed ottenuto incontri con il comandante della Polizia Municipale Aldo Poponcini e con i due candidati sindaco Ghinelli e Ralli. Hanno ottenuto promesse di aiuto e di intervento dai due politici impegnati nella corsa alla poltrona di primo cittadino, e qualche piccolo intervento da parte dei vigili aretini. Ma il problema è ben lontano non dall'essere risolto, ma anche solo affrontato nel modo giusto. Le pattuglie hanno aumentato i passaggi nella zona, ma in orari che non vedono ancora i giovani al massimo delle loro notti brave. D'altra parte sono le ore più tarde della notte a vedere i problemi maggiori, e a quell'ora la Municipale non passa più. Sono state elevate sanzioni per il mancato o sbagliato uso delle mascherine, altre per il mancato rispetto delle regole di distanziamento sociale, ma per i residenti non è cambiato praticamente nulla. Continuano a dover convivere con tutti i problemi che segnalano da tempo e stanno per passare ad azioni più eclatanti e concrete, che non hanno ancora avuto luogo solo per attendere il nuovo sindaco e l'atteso decreto della Presidenza del Consiglio dei prossimi giorni.



Intanto le immagini dei video che riceviamo dal comitato sono più che eloquenti. Giovani che usano automobili e portoni delle abitazioni come orinatoi. Qualcuno che addirittura cammina a pantaloni abbassati orinando per strada. Altri che sono così tanto ubriachi da non riuscire nemmeno a reggersi in piedi, cadono a terra e restano li a ridere, inebetiti dall'alcool, in mezzo a quello che degli altri allegri compagni di bevute hanno lasciato già sulla strada. Questa è movida? Non ha un altro nome, tutto questo?