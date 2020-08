Il Pd lancia la sfida dal Colle del Pionta

Presentati i candidati alle Comunali. Una squadra composta da 17 uomini e 15 donne. Ruscelli: "Siamo l'architrave dell'alleanza di centrosinistra"

AREZZO — C'era pure il Segretario regionale Simona Bonafè alla presentazione della lista del Partito Democratico per le prossime elezioni comunali ad Arezzo.

La location scelta è il Colle del Pionta, "un'area che rappresenta le tante cose non fatte dall'attuale Amministrazione cittadina - ha sottolineato il segretario comunale e uno dei capolista Alessandro Caneschi.

Alla presenza di molti candidati, la Bonafè ha dichiarato quanto Arezzo sia centrale nello sviluppo della Toscana e come "il Pd abbia composto una lista fatta di competenze che vengono dal mondo della politica ma anche dalla società civile, questo per ridare alla città la dignità che si merita” .

Soddisfatto anche il segretario provinciale Francesco Ruscelli, che ha aggiunto come il lavoro di questi mesi si sia concretizzato con la realizzazione un'alleanza compatta del centrosinistra dove il Pd è l'architrave.

Luciano Ralli, nel ribadire l'importanza della coalizione, ha sottolineato le grandi competenze amministrative apportate dal Pd.

"Questo Comune ha veramente bisogno di riscattarsi da cinque anni di amministrazione di centrodestra immobile, sconvolta da scandali giudiziari e sorda ai bisogni e alle necessità dei cittadini, dal centro storico alle più lontane frazioni - afferma il capolista Alessandro Caneschi. Senza chiacchiere, ma con un programma serio, articolato e condiviso con una larga coalizione. La scelta della testa di lista è stata quella che vede la presenza del Segretario comunale, delle sensibilità del partito, della società civile e della valorizzazione dei consiglieri uscenti".

Ecco la lista dei 32 candidati del Pd per il rinnovo del Consiglio comunale di Arezzo:

Alessandro Caneschi, 47 anni, geometra, responsabile Ufficio tecnico Arezzo Asl Toscana sud est. Consigliere provinciale e comunale è l'attuale Segretario comunale del Pd.

Donella Mattesini, 64 anni, assistente sociale presso la Prefettura di Arezzo. Assessore in Provincia e in Comune di Arezzo, è stata prima deputata e quindi senatrice. Tra la fondatrici di Towanda, è portavoce della Conferenza delle donne democratiche.

Andrea Sereni, 57 anni, imprenditore, è stato Presidente della Camera di Commercio e dell'Unione regionale delle Camere di Commercio nonché vice Presidente dell'Unione italiana delle Camere di Commercio. E' stato anche Presidente di Arezzo Fiere e Congressi.

Valentina Vaccari, 43 anni, già ricercatrice presso l’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze, è attualmente docente di ruolo presso l’Istituto Comprensivo IV Novembre di Arezzo. Ha contribuito alla nascita e allo sviluppo di Rondine Cittadella della Pace e collabora regolarmente con enti “no profit” e istituzioni scolastiche negli ambiti della raccolta fondi, della progettazione europea e dell’elaborazione di piani di offerta formativa.

Donato Caporali, 37 anni, operatore socio dell' Aics nonché guida ambientale escursionistica per gruppi e organizzazioni, Consigliere provinciale e comunale di Arezzo.

Paolo Sisi, 66 anni, ingegnere, socio di uno studio tecnico associato. Ex Consigliere del Sindacato nazionale ingegneri e architetti, consigliere comunale di Arezzo, è stato membro del Cda della Afm.

Aurelia Ceoromila, 57 anni, impegnata nel lavoro domestico e nell’ assistenza di base agli anziani. E' presidente dell'associazione italo rumena Dacii. Cura rubriche sui temi dell'immigrazione e dell'integrazione.

Stefano Alessi, 36 anni. Operatore azienda onoranze funebri, è stato dipendente dell'Afm. Ha esperienze nel volontariato e nell'associazionismo. Responsabile del progetto Acli "Comunicare l'impegno sociale degli altri". E' stato vice Presidente della Circoscrizione Fiorentina.

Sabrina Cuccoli, 48 anni, casalinga, già Analista contabile in uno studio commerciale.

Giovanni Donati, 41 anni, Geometra, libero professionista, impegnato nel mondo dell’associazionismo sportivo e ricretivo.

Daniela Fusai, 55 anni coordinatrice infermieristica presso il servizio endoscopia del San Donato. Ha conseguito il master in Management delle professioni sanitarie presso l'Università di Siena.

Matteo Dottorini, 42 anni, chef de cuisine in Danimarca, Inghilterra e poi nella cooperativa sociale in Italia. E' stato coordinatore di progetti UE sia a Roma che in Libano. Ha avuto esperienze amministrative come presidente della Circoscrizione di Rigutino.

Rita Gabini, 68 anni, medico in pensione, ha prestato servizio come anestesista e rianimatrice presso l'ospedale di Arezzo. E' iscritta a Legambiente e alla Lega Antivivisezione.

Francesco Falsini, 52 anni, consigliere d'amministrazione e direttore operativo di un'azienda orafa. Ha svolto attività amministrative e direzionali in numerose aziende private e pubbliche. E' stato Presidente e poi Amministratore Unico di Atam e consigliere d'amministrazione di Etruria Mobilità.

Alessandra Guidi, 58 anni, educatrice professionale presso la salute mentale della Asl Toscana sud est. Ha svolto la stessa attività presso cooperative sociali di Arezzo. Collabora con associazioni nei settori della salute, della salute mentale, della lotta alle mafie.

Andrea Gallorini, 31 anni, capotreno nelle ferrovie regionali, ha svolto attività professionali sia nella ristorazione che nel turismo. E' volontario Acli dove ricopre cariche sociali. Impegnato nella polisportiva Vitiano.

Narcisa de Jesus Jarrin Merino, 47 anni, lavora nella cooperativa sociale "Betadue" e si occupa di inserimenti lavorativi, già direttore della cooperativa sociale "La Nuova Idea".

Genc Kapxhiu, 47 anni, medico presso il Dipartimento emergenza-urgenza e pronto soccorso presso l'ospedale San Donato.

Rosanna Pagliai, 66 anni, pensionata, già dipendente del comune di Arezzo e insegnante di scuola dell'infanzia. Impegnata nel volontariato a supporto sia degli adulti che dei bambini.

Riccardo La Ferla, 58 anni, avvocato, consigliere comunale e poi sindaco di Anghiari. Ha fatto parte della Giunta provinciale di Arezzo, della Giunta della Comunità Montana della Valtiberina e dell'Assemblea del Consorzio di Bonifica Alto Valdarno. Presidente dell'associazione Petrarca Pallamano dal 2006 al 2020 e attualmente componente del Direttivo provinciale Fiab. Attualmente componente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Arezzo

Sara Papi, 48 anni, insegnante, è impegnata nel volontariato. Si occupa della tutela e del recupero di animali in difficoltà e dal 2014 ricopre il ruolo di vice coordinatrice del nucleo Guardie zoofile di Arezzo.

Giuseppe Simone Modeo, 27 anni, laureato in Scienze dell'economia, è stato tra i fondatori del Museo nazionale del collezionismo storico. Direttore delle attività musicali di Arezzo Ars Nova. Fa parte del Gruppo Musici della Giostra del Saracino.

Rosella Peruzzi, 63 anni, imprenditrice nel settore moda. Responsabile di Federmoda negli anni Novanta, è attualmente presidente dell'Associazione Arezzo Ars Nova. Già consigliere comunale nel periodo 2011 - 2015.

Renato Peloso, 64 anni, pensionato, già addetto nella grande distribuzione commerciale. E' stato presidente del Consiglio di circoscrizione Saione e, fino a ,poco tempo fa, presidente del Cas Tortaia.

Giulia Travi, 55 anni, insegnante, ha conseguito master "Ruolo e compiti del dirigente scolastico nella scuola contemporanea".

Alessio Piccolo, 36 anni, impiegato del settore alberghiero. Istruttore di diverse discipline sportive.

Claudia Ugolini, 64 anni, libera professionista, avvocato in pensione, componente segreteria Donne Democratiche Arezzo.

Gabriele Rossi, 40 anni, psicologo. Ha lavorato presso strutture di cura e riabilitazione nonché cooperative sociali. Attualmente psicologo psicoterapeuta all'istituto di Agazzi.

Ilaria Violin, 47 anni, insegnante di teatro in laboratori per bambini e ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori e per adulti, ecologista fa parte del direttivo di Legambiente di Arezzo.

Roberto Severi, 55 anni, architetto e laurea in psicologia. Libero professionista, coordinatore di gruppi di progettazione. Direttore lavori per opere di recupero edilizio, restauro monumentale, nuove espansioni urbane ed edilizie, già docente universitario a contratto presso università degli studi di Firenze.

Loretta Zatini, 61 anni, dipendente dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra. Coordinatrice Anvcg Toscana del progetto De Activate e del progetto Vicinanza e Solidarietà.

Simone Viti, 56 anni, dirigente d'azienda in diversi settori: telecomunicazioni, impiantistica, servizi a rete, energie tradizionali e rinnovabili, ambiente e rifiuti, servizi pubblici locali.