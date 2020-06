Sei Toscana, riapre il punto informativo

Coronavirus, Crisanti: «Austria fa bene a non riaprire confini all'Italia»

Riprendono le attività dello sportello informativo di via Leone Leoni. Nessun cambiamento negli orari e nei giorni di accessibilità

AREZZO — Sei Toscana informa i cittadini che riapre lo sportello informativo di Arezzo con sede in via Leone Leoni 1, presso la Casa dell'Energia.

Gli orari al pubblico restano gli stessi del pre-Covid.

Lunedì dalle 14 alle 18

Mercoledì dalle 9 alle 13

Venerdì dalle 14 alle 18

Presso il punto informativo, per i residenti del centro storico, sarà possibile ritirare i sacchi del porta a porta mentre la consegna degli stessi per le utenze della periferia viene effettuata presso la sede comunale di via Tagliamento secondo le consuete modalità.