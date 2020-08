Sostegno al Turismo, interrogazione al Ministro

D'Ettore e Mugnai chiedono al Governo che anche Arezzo venga inserita tra le mete turistiche della Toscana meritevoli di contributi a fondo perduto

AREZZO — Contributi a fondo perduto per le attività legate al turismo ad Arezzo. Questo è quanto chiedono i parlamentari di Forza Italia, Maurizio D'Ettore e Stefano Mugnai, con un'interrogazione a risposta orale al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministro dello sviluppo economico.

"Ancora una volta, infatti, Arezzo non e' stata considerata tra le mete turistiche meritevoli di sostegno della Toscana, diversamente da Firenze, Siena e Pisa. Le attivita' economiche satelliti del turismo di Arezzo non beneficeranno quindi del contributo a fondo perduto previsto per le attivita' imprenditoriali di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici dei comuni capoluogo di provincia o di citta' metropolitana . E' opportuno quindi modificare questi criteri di accesso per consentire alle attivita', soprattutto in questo momento di crisi, di sopravvivere" - affermano i due parlamentari forzisti nell'intervento alla Camera.

D'Ettore e Mugnai, inoltre, sottolineano come negli ultimi anni la promozione social e comunicativa messa in campo abbia fatto registrare un considerevole incremento di visitatori in città, accessi poi ridotti a causa della pandemia. "Un adeguato sostegno fiacca le possibilità di sviluppo delle attività. Il Governo punti a sostenere un turismo diffuso, sostenibile e destagionalizzato, obiettivo da sempre perseguito dall'amministrazione di Arezzo" - concludono i due parlamentari di Forza Italia.