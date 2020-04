Team sanitario, risposte immediate contro il virus

Coronavirus, Conte: 'Al Consiglio Ue lotteremo per avere gli eurobond'

Nell'area sud-esce della Toscana due ospedali Covid e tredici strutture separate che limitano il contagio e assicurano assistenza e urgenze

AREZZO — Monica Calamai, direttore della rete ospedaliera Asl Toscana Sud-Est illustra la reazione tempestiva di tutto il personale per rispondere in modo ottimale all'epidemia da coronavirus.

"Due sono gli ospedali covid, Arezzo e Grosseto. Gli altri 13 nosocomi si sono attrezzati per sopperire a tutte le altre esigenze garantendo le prestazioni indifferibili e urgenti per tutti i pazienti cronici che necessitano di assistenza continua" - spiega la dottoressa.

Le 13 strutture sanitare no-Covid dispongono di un'area pre-triage con procedure severe e selezionate per evitare rischi di contagio. Ognuno si avvale anche di specifiche aree Obi Covid (= osservazione breve intensiva) che ospitano tutti quei casi sospetti in attesa di diagnosi o ricovero. Il tutto sempre senza alcun rischio di contaminazione.

"Negli ospedali Covid si sono incrementate le potenzialità ricettive e allestiti percorsi separati per evitare contatti tra pazienti. Grazie a procedure specifiche si è potuto garantire una compartimentazione assicurando, per esempio, degenza in camere singole" - prosegue Calamai.

Certo, non sono mancate piccole criticità ma, grazie alla collaborazione di tutto il personale, l'azienda ha saputo rispondere in modo estremamente rapido all'emergenza.