Trovato l’albergo sanitario, è lo Sport College

La struttura, sopra lo stadio di Arezzo, mette a disposizione 19 camere per pazienti positivi che non possono stare in isolamento presso l’abitazione

AREZZO — È stata una ricerca lunga e talvolta pure tormentata ma alla fine l’albergo sanitario è stato trovato.

Sarà l’hotel Arezzo Sport College ad ospitare i pazienti Covid che non possono stare in isolamento al proprio domicilio. Disponibilità formalizzata lo scorso 28 aprile. La struttura si trova nella zona dello stadio, in via di Castelsecco. Metterà a disposizione 19 camere per altrettanti potenziali ospiti, collocate in sicurezza al secondo piano delle struttura. Asl Toscana sud est e proprietà hanno completato tutti i percorsi necessari, comprese le verifiche dell'Igiene Pubblica e la struttura può iniziare ad accogliere i primi ospiti.

Sono riservate ai pazienti positivi che attualmente sono in isolamento nella propria abitazione o perché dimessi dall'ospedale o perché, in considerazione della loro relativamente buone condizioni di salute, in ospedale non ci sono mai andati. Stare a casa è ovviamente più tranquillizzante ma non elimina il rischio per i parenti che in quella stessa casa vivono.

L'opzione albergo sanitario offre quindi migliori garanzie sia per la persona interessata che per la sua famiglia ma non rappresenta un obbligo. Vi si è indirizzati o dal pronto soccorso o dal medico di prevenzione. La parola definitiva rimarrà comunque quella degli ammalati.