Cantiere Arezzo, domani lavori in zona via Romana

Dalle 8 alle 18 senso unico alternato e disagi alla circolazione veicolare. Interessate anche le arterie circostanti

AREZZO — Lavori pubblici a tutto spiano in città. Domani dalle 8 alle 18 disagi alla circolazione in zona via Romana. Verrà attivato un senso unico, regolato da movieri, nel tratto che va dalla rotatoria con la statale 73 Senese Aretina in località Bivio di Olmo fino all’intersezione con viale Dante e nel tratto che va dal semaforo all’incrocio con viale Fratelli Rosselli-viale Don Minzoni fino a via Vittorio Veneto.

Stessa disposizione anche per il tratto di via Vittorio Veneto tra via Romana e il semaforo all’incrocio con via IV Novembre-via Claudio Tolomeo.