Cortona, al via la sanificazione della strade

Interventi partiti da Camucia per poi salire verso il centro del paese. Igienizzati anche i bidoni dei rifiuti

CORTONA — Il comune di Cortona prosegue gli interventi di sanificazione delle principali strade del territorio. Nelle prime ore della mattina, gli incaricati hanno provveduto a igienizzare alcune strade di Camucia per poi passare a Cortona e in altre frazioni del comprensorio, in particolare quelle più densamente popolate.

Gli addetti al servizio stanno, dunque, intervenendo in varie zone urbane, provvedendo a igienizzarle con l’apposita macchina spazzatrice, dotata di una soluzione a base di composti di cloro diluita nell’acqua di lavaggio.

È iniziata, inoltre, la sanificazione di tutti i contenitori posizionati nel territorio comunale ed è stato incrementato il servizio di controllo abbandoni, e di pulizia delle piazzole, per scongiurare qualsiasi problema di igiene pubblica.

Si ricordano, infine, le misure più significative disposte da Sei Toscana e recepite dall’amministrazione comunale di Cortona, tramite il proprio assessorato all’ambiente:

chiusura del centro di raccolta, in località Biricocco, fino al 25 marzo e, comunque, in attuazione a tutti gli eventuali e ulteriori provvedimenti governativi in merito; divieto assoluto di abbandonare materiale presso i cassonetti o presso le aree esterne dei centri di raccolta stessi.

Il servizio ingombranti e raccolta sfalci e potature a domicilio è comunque attivo tramite appuntamento con numero verde 800127484

La consegna dei sacchi è garantita, a domicilio, una volta alla settimana, tramite le liste inviate degli stessi uffici comunali o tramite il numero verde 800127484.