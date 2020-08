Covid, altri 8 casi in provincia di Arezzo

Contagi riscontrati in città e nelle vallate. Sono 13 i contatti stretti isolati dalla Asl. In tutta la Toscana 59 nuovi positivi

AREZZO — Il Coronavirus continua ad essere presente in tutta la regione. Oggi in provincia di Arezzo la Asl segnala altri 8 positivi.

Nel dettaglio vediamo che si tratta di:

- 1 uomo di 37 anni, straniero, residente nel comune di Castiglion Fibocchi. Attualmente in isolamento domiciliare, paucisontomatico.

- 1 donna di 47 anni residente a Laterina-Pergine, asintomatica in isolamento domiciliare. La positività è stata individuata in fase di preospedalizzazione.

- 1 donna di 29 anni residente a Montevarchi, asintomatica e in isolamento presso la propria abitazione. Anche in questo caso il tampone è stato eseguito in preospedalizzazione.

- 1 donna di 69 anni residente a Montevarchi, asintomatica, già in isolamento in quanto contato stretto di contagiato.

- 1 ragazzo di 26 anni residente a San Giovanni Valdarno, asintomatico, già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dalla Spagna.

- 1 ragazzo di 21 anni residente a Foiano della Chiana, asintomatico, già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dalla Spagna.

- 1 ragazzo di 23 anni residente a Foiano della Chiana, asintomatico, già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dalla Spagna.

- 1 ragazzo di 18 anni residente ad Arezzo città, già in isolamento domiciliare in quanto rientrato da Riccione, asintomatico.

In virtù dei nuovi contagi la Asl ha isolato, presso le rispettive abitazioni, 13 persone ritenute contatti stretti di casi.

Al momento, nell'intero territorio della Asl Toscana sud-est (le province di Arezzo, Siena e Grosseto), ci sono 154 positivi al tampone. Sono 1.345, invece, le persone che l'Ufficio Prevenzione dell'Azienda Sanitaria ha posto in quarantena in quanto contatti stretti di casi o perché provenienti da altri Paesi. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso l’effettuazione di circa 1.250 tamponi.

Anche a livello regionale la curva del contagio è in forte incremento. Oggi, infatti, sono stati riscontrati 59 positivi in Toscana, di cui 17 ricollegabili a rientri dall'estero.