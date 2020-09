​Fratelli d'Italia, focus su scuola e candidati

Doppio evento venerdì in piazza San Francesco con lo stato maggiore del partito della Meloni

AREZZO — Si parte dai contenuti: tavola rotonda sulla scuola e presentazione delle liste per le elezioni comunali e regionali. E' il “format” elettorale con cui Fratelli d'Italia “accende” la campagna elettorale.

Venerdì 4 settembre in piazza San Francesco ad Arezzo, è in programma un doppio-evento. I lavori inizieranno alle 17.30 con una tavola rotonda sulla scuola: saranno affrontati i problemi ancora irrisolti che creano disagio e preoccupazione ai genitori in vista della ripresa dell'anno scolastico.

Ne discuteranno Giovanna Carlettini, capogruppo in Consiglio comunale e candidata alle comunali, Michela Senesi, responsabile del Dipartimento Regionale Istruzione con delega alla Scuola di Fdi, la presidente della Provincia di Arezzo Silvia Chiassai, la parlamentare di FdI Paola Frassinetti, vicepresidente della commissione Cultura e Istruzione alla Camera.

Al momento di approfondimento seguirà la presentazione delle liste e dei candidati: sarà l’occasione per incontrare chi rappresenterà gli aretini in Comune e in Regione per il partito che “intende contribuire maggiormente ad una ulteriore svolta in ambito comunale e ad un importante cambiamento nella nostra Toscana”, spiega una nota.

Alla serata parteciperanno anche il sindaco Alessandro Ghinelli e l'ingegner Luigi Lucherini, già sindaco di Arezzo. Le considerazioni finali saranno affidate a Francesco Macrì, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia e al parlamentare Giovanni Donzelli. Tutto si svolgerà nel rispetto delle norme di prevenzione anti-Covid19, in particolare uso della mascherina e distanza interpersonale di sicurezza.