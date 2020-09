​Fratelli d'Italia in piazza su Scuola e Covid

Presentati i candidati a Comune e Regione. Donzelli: “Potremo essere il partito trainante in Toscana". Oggi ad Arezzo arriva Giorgia Meloni

AREZZO — Tanta gente in Piazza San Francesco per il primo grande evento tra la gente di Fratelli d'Italia, che ha riunito militanti e simpatizzanti davanti al sagrato di San Francesco. In apertura la tavola rotonda sulla scuola, alla quale hanno preso parte come relatrici la presidente della Provincia Silvia Chiassai, Giovanna Carlettini, capogruppo in Consiglio Comunale e candidata capolista alle prossime elezioni Comunali, Michela Senesi, responsabile del Dipartimento Regionale Istruzione con delega alla Scuola di Fratelli d'Italia e candidata alle prossime elezioni Comunali e Regionali toscane e Paola Frassinetti, parlamentare di FdI e vicepresidente della commissione Cultura e Istruzione alla Camera.

“Dopo sei mesi di chiusura, la Scuola riparte con una forte carenza di insegnanti, custodi, servizi di trasporto e sicurezza sanitaria. In una situazione di emergenza come la nostra, questo governo si sta dimostrando incapace di gestire la scuola” accusano gli esponenti del partito della Meloni.

“Servono ministri che abbiano il senso della realtà e capaci di gestirla. In questa situazione straordinaria, ci servono poche regole, chiare e stabili. Per riaprire in sicurezza, abbiamo bisogno di un numero maggiore di insegnanti e personale ATA, molto più personale di quello che verrà messo a disposizione dal governo. Dopo la grande promessa della potenza economica di fuoco, se prendiamo come esempio un istituto di 1500 studenti, sulla base di quanto previsto dal ministro, questo potrà avere in aggiunta solo 5 o 6 persone sommando custodi e insegnanti. Un aumento assolutamente inadeguato a coprire le esigenze per le sostituzioni di personale e per l’igienizzazione dei locali. Tanti docenti, infatti, con le normative attuali sono in sospeso perché non è stato ancora affrontato, in maniera definitiva, il problema dei lavoratori fragili, che incide comunque sull’organico docenti e sulle eventuali loro sostituzioni. Inoltre vanno aggiunti i probabili rischi di assenza per malattia”, è la sottolineatura dei relatori.

C'è un altro punto al centro della critica: “E’ clamoroso che a una manciata di giorni dall’inizio dell’anno scolastico, magicamente, i nostri governanti si siano accorti che il trasporto pubblico, così come attualmente organizzato, è insufficiente a ricoprire il fabbisogno degli studenti in regime di Covid, ed è clamoroso l’escamotage di ampliare il concetto di congiunti al fine di aggirare una problematica che però resta effettiva".

Inoltre, siamo in ritardo con le nomine degli Insegnanti di Sostegno e con le GPS (Graduatorie Provinciali). Le GPS si sono rese necessarie perché non si sono attivati i concorsi straordinari che con la fase del ruolo e dell'abilitazione avrebbero ricoperto molte cattedre vuote nella scuola”.

Al termine della tavola rotonda, sul sagrato della basilica di San Francesco si sono alternati i candidati di Fratelli d'Italia alle comunali e regionali. Particolarmente graditi i due interventi fuori programma, che hanno visto protagonisti il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e l'ingegner Luigi Lucherini, già primo cittadino dal 1999 al 2006. Entrambi hanno sottolineato l'importanza del ruolo di Fratelli d'Italia nella coalizione che ha portato alla vittoria Ghinelli nel 2015 e che “intende confermarlo adesso, per tenere le redini della città nelle mani del centrodestra”.

Il parlamentare Giovanni Donzelli ha tirato le fila del pomeriggio di lavori: “Per l'occupazione, per l'impresa, per riportare il merito c'è un solo modo: votare Fratelli d'Italia, perché noi, state sicuri, non vi tradiremo. Non siamo mai andati al governo né col Pd né con i 5 Stelle e non ci andremo mai. Grazie a Giorgia Meloni Fratelli d'Italia potrà essere il partito trainante in Toscana e presto vedrete che manderemo a casa anche questo Governo”. E oggi ad Arezzo arriva Giorgia Meloni.