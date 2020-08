​Metti una sera a rimare il Saracino

Nella Casa Museo Bruschi un evento “eroicomico” sulla Giostra con degustazione dei vini del territorio

AREZZO — Una serata nel segno del Saracino. Sarà come riviverlo non potendo correr Giostra in piazza Grande (causa Covid) ma in chiave diversa. La chiave di lettura è un reading eroicomico sul Saracino.

Si parte dal nome della serata, già di per sé un programma: “Quando tre dame vinsero la Giostra”. La data è giovedì 13 agosto (alle 21.15) nella Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi.

Un'occasione particolare per ascoltare i versi in rima che il poeta Alberto Cavaliere dedicò alla rievocazione storica cittadina. La serata sarà scandita dalla voce narrante di Samuele Boncompagni dell’associazione culturale Noidellescarpediverse e troverà il proprio cuore nella lettura del poemetto in ottava rima “La Giostra del Saracino” pubblicato nel 1936 da Cavaliere.

Un'opera riportata alla luce dal libro “Alberto, il Cavaliere che rimò la Giostra” curato da Alessandro Bindi e Alessandro Boncompagni. La serata sarà arricchita dall’incontro con i due scrittori aretini e dalla degustazione di alcuni vini del territorio.