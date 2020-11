​L’Hotel sanitario c’è ma per il sindaco non basta

Appello agli albergatori della città. Ghinelli rilancia l'idea di Poggio del Sole e prepara la delibera consiliare per rendere Arezzo "smoke free"

AREZZO — Bene Anghiari, ma non basta. Il virus sta rallentando il passo del contagio, eppure non è ancora tempo di cantar vittoria. La prudenza è la chiave che il sindaco Ghinelli gira nella serratura della porta - social - che ogni sera apre incontrando gli aretini. Prudenza e politica dei piccoli passi, tuttavia guardando anche ai mesi che verranno, durante i quali avremo ancora a che fare con lo stramaledetto virus.

E’ la sollecitazione di un aretino che gli chiede il motivo dell’albergo sanitario ad Anghiari a dare il “la” alla riflessione sul tema per il quale il sindaco si è speso e ci ha messo la faccia, arrivando ad annunciare il rimborso della Tari agli albergatori disponibili ad accogliere positivi in isolamento.

Proprio il giorno dopo la decisione annunciata via web, la Asl comunicava l’individuazione dell’albergo sanitario in una struttura ad Anghiari. Un po' di amaro in bocca Ghinelli deve averlo sentito: nella sua città nessun albergatore aveva preso in considerazione l’impegno dell’amministrazione comunale.

Ma la domanda dell’aretino basta a riaprire il “dossier”. Il sindaco spiega di essere un po' rammaricato del fatto che la mano tesa dal Comune non abbia incontrato quella degli albergatori aretini, anche perché va benissimo la struttura ad Anghiari ma con il “Covid dovremo convivere per lungo tempo e avere altre disponibilità in città sarebbe meglio”, è il ragionamento del primo cittadino che rilancia l’appello ai titolari di hotel in città affinchè “considerino l’adesione conveniente anche dal punto di vista economico, considerato l’abbattimento del costo della Tari”.

Insiste sull’opzione già da tempo proposta alla Asl ma finora rimasta lettera morta: la trasformazione della ex clinica Poggio del Sole in albergo sanitario. La palla passa all'Azienda che non sembra raccoglierla.

Altra questione, riguarda la lotta al fumo anche all’aperto, non solo durante la pandemia e per evitare che chi fuma si abbassi la mascherina in presenza di altre persone.

Tema sul quale Ghinelli va avanti come un rullo compressore: guarda al modello Milano e sta preparando una delibera consiliare da portare nella prossima seduta del “parlamentino”.

Il sindaco non vuole decidere da solo (con un’ordinanza) ma insieme alle rappresentanze istituzionali della città.

Un modo per responsabilizzare tutti, al di là delle appartenenze politiche, e proporre un modello diverso di città: Arezzo, smoke free