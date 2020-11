Maradona, all'Arezzo il primo gol in Italia

Stroncato a 60 anni da un arresto cardiaco, Diego Armando Maradona segnò contro gli amaranto in Coppa Italia la rete dell'esordio con il Napoli

AREZZO — E' morto Diego Armando Maradona. Il giocatore più forte del secolo scorso se ne è andato a 60 anni, stroncato da un arresto cardiaco.

L'ex Pibe de Oro è morto nella sua casa di Tigre in Argentina dopo che, appena 10 giorni fa, era stato dimesso dall'ospedale in seguito ad un delicato intervento chirurgico.

Chi era Maradona tutti lo sanno. Anche quelli che non sopportano la "pelota" conoscono le gesta del numero 10 argentino. Semplicemente un genio in campo.

Ma Maradona ha un legame anche con Arezzo. Era la stagione 1984-'85 quando El Diez arrivò in Italia e la sua prima partita ufficiale fu in Coppa Italia contro gli amaranto. Era il 22 agosto 1984 e la gara si disputava al San Paolo di Napoli. Maradona, davanti ad oltre 66mila tifosi, trafisse Pellicanò con una punizione calciata da trenta metri. Quella fu la prima rete ufficiale delle 115 totalizzate in Italia.

La partita finì 4-1 per i partenopei. Nella panchina dell'Arezzo sedeva Riccomini e il centravanti di quella squadra, costruita con tanta passione dal "patron" Narciso Terziani era Sandro Tovalieri.

Ma Maradona aveva altri legami con la Toscana. Per conoscerli clicca qui:

