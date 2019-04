Viadotto del Puleto, le Regioni bussano al Governo

L'Emilia Romagna ha annunciato che insieme a Toscana e Umbria chiederà un incontro sulla chiusura del viadotto lungo la E45

FIRENZE — Dopo il no allo stato di emergenza nazionale arrivato a inizio mese, le tre Regioni interessate dalla chiusura a inizio gennaio del viadotto del Puleto lungo la E45, poi riaperto parzialmente al traffico leggero, tornano alla carica. La Regione Emilia-Romagna, per voce del suo presidente Stefano Bonaccini, ha annunciato che invierà al Governo la richiesta di convocare un tavolo sulla questione insieme alle altre due Regioni, ai Comuni e alle parti sociali.

Nei mesi scorsi, per cercare di dare una risposta alle imprese e ai territori messi in crisi dalla chiusura della via di comunicazione, la Toscana ha stanziato con una legge 300mila euro a favore delle aziende danneggiate e un ulteriore pacchetto di aiuti approvato dalla giunta che prevede un canale di microcredito fino a 20mila euro per imprese artigiane e piccole imprese, ripagabile dal terzo anno in dieci anni e senza interessi. Oltre a questo, anche un fondo rotativo per le imprese più grandi con uno stanziamento iniziale di 500 mila euro ed altri 50 mila per la promozione turistica della zona, oltre ad interventi di riasfaltatura della viabilità secondaria su cui era stato deviato il traffico pesante.