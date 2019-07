Risparmiatori truffati, ripartono i rimborsi

Chi ha già ottenuto un indennizzo dell'80 per cento può richiedere l'integrazione al fondo di solidarietà gestito dalla Fidt

ROMA — Gli obbligazionisti di Banca Etruria, Banca Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio di Chieti che hanno già ottenuto il rimborso dell'80 per cento dei loro risparmi cancellati dalla crisi bancarie, potranno richiedere l'integrazione del 15 per cento al nuovo Fondo di solidarietà gestito dal Fidt. Chi invece deve istruire ex novo la pratica o gli azionisti dovranno aspettare ancora qualche settimana.

Al nuovo Fondo di solidarietà possono acccedere anche i correntisti di Veneto Banca e Popolare di Vicenza.