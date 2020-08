​Tutti gli uomini dell'aspirante presidente

Lega, chiuse le liste per le regionali. A Cortona sfida all'ultimo voto Casucci-Mattoni. Otto nomi nella civica della Ceccardi

AREZZO — Il dado è tratto, la lista c'è, i candidati pure. Dopo gli ultimi “fuochi” di Ferragosto, la campagna elettorale entra nel vivo coi designati dai partiti a correre da un capo all'altro dei collegi a “caccia” di voti. Nelle file della Lega ci sono otto aspiranti a uno scranno a Palazzo Panciatichi, distribuiti secondo lo schema della rappresentanza territoriale.

Dal Casentino “sogna” Firenze Elisabetta Bini, consigliere comunale a Stia, mentre a Cortona si delinea una sfida all'O.K. Corral tra due candidati che si sfidano nello stesso collegio: il consigliere uscente Marco Casucci e Nicola Mattoni, segretario provinciale della Lega che è anche capogruppo in Consiglio comunale dove il partito è riuscito a portare ben cinque consiglieri (come ad Arezzo) e sostiene il sindaco Luciano Meoni. Sarà una gara all'ultimo voto tra i due leghisti cortonesi, ciascuno dei quali sta affilando le strategie per strappare un voto in più.

Stesso schema a Sansepolcro: anche in questo caso si contendono uno scranno a Palazzo Panciatichi due leghisti doc: Alessandro Rivi, consigliere comunale a Sansepolcro e consigliere provinciale e la “pasionaria” salviniana Maria Cecchetti “storica” militante.

Guarda a Firenze anche Monica Manneschi (uno dei Rettori della Fraternita dei Laici), candidata anche al consiglio comunale di Arezzo. Dal Valdarno, entrano in pista sotto le insegne della Lega il vicesindaco del Comune di Montevarchi Stefano Tassi e Chiara Legnaiuoli.

Designati anche gli otto candidati aretini nella lista civica di Susanna Ceccardi, candidata alla presidenza della Regione. Dalla Valtiberina entrano in campagna elettorale Roberto Santi (Anghiari), Luisanna Alvisi (Sansepolcro) Paola Foni e Giovanna Rossi.

Dal Casentino punta a Firenze Gianni Brogi (Bibbiena) mentre Romano Vestrini rappresenterà la Valdichiana (Castiglion Fiorentino). Per Arezzo corre Camilla Patola e in lista la Ceccardi ha chiamato anche Francesco Savarino.

Tutti ai nastri di partenza: le agende si riempiono di appuntamenti e i social di commenti, programmi, promesse. Il circus elettorale è in movimento, ma l'accelerazione arriverà nei primi giorni di settembre quando in Toscana sfileranno i big dei partiti del centrodestra, con in testa Matteo Salvini che tornerà ad Arezzo per sostenere non solo la Ceccardi ma anche la corsa del sindaco uscente Alessandro Ghinelli.