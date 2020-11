Razzia di alcolici al pub, due fratelli nei guai

Portano via 190 bottiglie delle marche più diffuse, poi fuggono in auto. I carabinieri rintracciano la vettura ancora con la refurtiva al suo interno

TERRANUOVA BRACCIOLINI — Stavolta ad entrare in azione, nella tarda serata, sono stati come sempre impegnata nei consueti servizi di perlustrazione del territorio, a vegliare nella notte sulla tranquillità del sonno dei cittadini.

I carabinieri di San Giovanni Valdarno hanno denunciato due giovani fratelli albanesi, incensurati, che, insieme ad altri complici, ancora ignoti, avevano messo a segno un furto in un pub di Terranuova Bracciolini. L’intervento della Gazzella è scattato in seguito alla telefonata di un cittadino, il titolare del pub preso di mira dai ladri, il quale riferiva che alcuni malfattori, dopo aver forzato la porta d’ingresso, si erano introdotti nel suo esercizio commerciale, riuscendo a trafugare la merce contenuta all’interno, per poi darsi alla fuga a bordo di una Polo bianca.

L’immediato intervento degli uomini della Radiomobile risultava risolutivo. Aiutati nelle ricerche dallo stesso titolare del pub, poco dopo rintracciavano la Polo bianca (risultata intestata ad uno dei due denunciati). Un immediato controllo eseguito all’interno dell’autovettura permetteva di rinvenire 190 bottiglie di alcolici e superalcolici delle marche più diffuse, oltre a svariati elementi di attrezzatura professionale, tutti riconosciuti come propri dal titolare dell’esercizio commerciale saccheggiato.

La refurtiva, di un valore commerciale di circa 1.000 €, veniva recuperata ed immediatamente restituita al proprietario. I due fratelli albanesi, incensurati, sono stati denunciati in stato di libertà, mentre sono tuttora in corso le indagini per individuare i complici.