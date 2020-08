La maturità, la vacanza e il Covid

I quattro giovani valdarnesi hanno contratto il virus durante il soggiorno all’estero per festeggiare il diploma: controlli sui compagni di viaggio

VALDARNO — Una parte dell’anno scolastico passata per colpa del Coronavirus in modo diverso e un po’ pesante tra lezioni online, interrogazioni a distanza e tanti giorni sempre chiusi in casa. Poi il giorno dell’esame stravolto dall’emergenza sanitaria e organizzato in una modalità impensabile fino a qualche mese prima. Finalmente il diploma e la voglia di festeggiare con gli amici, magari con il classico viaggio all’estero da soli che di trasgressivo aveva – quest’anno – solo il senso di normalità. Poi la scelta della meta: si va in Grecia.

Per quattro diciannovenni valdarnesi la bella e spensierata vacanza a Corfù per segnare la fine delle superiori prima di pensare a chissà quale futuro da grandi, si è conclusa con un’amara sorpresa. Rientrati in Valdarno i tre montevarchini e il loro compagno di Terranuova hanno avuto qualche lieve sintomo e qualche colpo di tosse che hanno fatto scattare l’allarme e gli accertamenti: positivi al Coronavirus.

Come ha confermato il report della Regione Toscana che ogni giorno fa il punto della situazione sui nuovi casi Covid nel territorio i 4 casi accertati ieri “sono relativi a giovani italiani residenti nella zona del Valdarno aretino tornati dalla Grecia al termine dell'anno scolastico” (stessa sorte per altri quattro ragazzi del senese rientrati dalla Croazia). I ragazzi valdarnesi sono in cura e in quarantena presso la propria abitazione mentre altri sette giovani che facevano parte della stessa comitiva andata in vacanza in Grecia sono stati sottoposti dall’autorità sanitaria a controlli.

La notizia di cinque nuovi casi Covid – a quella dei 4 giovani si aggiunge la positività di un signore di 77 di Laterina sempre accertata ieri – ha scosso il Valdarno aretino: erano tre mesi che non si verificava un numero così alto di nuovi contagi nella zona nello stesso giorno. Come ha ricordato il primo cittadino di Terranuova Sergio Chienni che è anche presidente della Conferenza dei sindaci del Valdarno, competente in materia sanitaria “Per ritrovare un numero del genere bisogna risalire al 2 maggio. Anche a livello nazionale i contagi sono in aumento. È importante – ha sottolineato Chienni rivolgendosi alla popolazione in un post pubblicato su Facebook - continuare ad adottare tutte le precauzioni richieste per contrastare il diffondersi del virus”.