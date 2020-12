L'opera di Skim per valorizzare il territorio

Nuovo Dpcm, il premier Conte annuncia tutte le regole per le festività

Si tratta dell'opera realizzata nell'ambito del progetto “Sei x l’Arte” promosso da Sei Toscana come vetrina del territorio

GROSSETO — Si intitola Traveling Through Tuscany l'opera realizzata dal maestro Francesco Forconi, in arte Skim, e donata da Sei Toscana ai 104 Comuni in cui gestisce la raccolta rifiuti.

L'iniziativa rientra nel progetto Sei x l'Arte, lanciato lo scorso anno da Sei Toscana per promuovere l’arte contemporanea come vetrina del territorio della Toscana del sud.

Il progetto, ricordiamo, persegue il duplice obiettivo di favorire la diffusione della conoscenza delle arti visive e, nello stesso tempo, di incoraggiare artisti contemporanei toscani incaricati appunto di promuovere, attraverso le proprie opere, lo splendido territorio in cui svolge il servizio Sei Toscana, le province di Arezzo, Siena, Grosseto e i Comuni della Valdicornia.

“Nella mia opera si affronta il tema del viaggio nella natura attraverso i colori e le forme del paesaggio della Toscana meridionale passando dal mare fino ai monti, dai monumenti alla natura, dal giorno alla notte, in uno spazio non definito tra kaos e armonia con i colori del territorio, il tutto per perdersi e ritrovarsi nelle proprie collocazioni”, ha spiegato Skim.

Così come lo scorso anno, l’opera è stata riprodotta in una serie limitata di 150 esemplari consegnati come regalo di Natale da Sei Toscana ai sindaci dei Comuni dell’ATO Toscana Sud.