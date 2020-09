Venerdì e sabato doppio appuntamento su fondi europei e Bonus edilizio con il vicepresidente del Parlamento europeo Castaldo

AREZZO — Due “meet” sul futuro di Arezzo. Il Movimento 5 Stelle aretino punta sulla proposta programmatica e venerdì 4 settembre (alle 18), presso la Borsa Merci di Arezzo, organizza il convegno “FondiAmo Risorse in MoVimento”. A condurre l'approfondimento sarà il vicepresidente del parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo, accompagnato da Adriana Calì, europrogettista esperta in fondi europei, e Mauro Cappello, docente dell'Università degli studi di Roma 3 e della Tuscia.

“Purtroppo, l'Italia è fanalino di coda negli accessi ai fondi europei, quei fondi che oggi sono fondamentali per l'ammodernamento strutturale delle nostre città. In questa ottica, l’incontro vuol essere uno stimolo ed un confronto per impegnarsi nell’immediato futuro ad intercettarli”, spiega una nota dei 5Stelle aretini.

Sabato 5 settembre (dalle 10) alla Casa delle Energie in via Leone Leoni si ragionerà su un tema di stringente attualità per “fornire un quadro dettagliato su tutte le novità che riguardano il Super Bonus al 110%" tramite la relazione del candidato consigliere comunale per Arezzo l'ingegnere Maurizio Upini, Fabio Roggiolani di Eco Futuro Festival e del parlamentare M5S Luca Migliorino. Al convegno parteciperanno il candidato a sindaco pentastellato Michele Menchetti e la candidata a presidente della Regione Toscana, Irene Galletti. L'introduzione sarà curata dal candidato consigliere per Arezzo del Movimento 5 Stelle Francesco Zagami.

A seguire, si terrà un pranzo presso il ristorante Tortello Divino in Via Cavour 70, menù fisso 20€ con prenotazione obbligatoria (393 9787255 Luca, 338 7778841 Francesco). Gli eventi sono gratuiti, ma date le normative anti-Covid19, è gradita la prenotazione. Per info, si può contattare il numero telefonico 338 7778841 (Francesco) tutti i giorni dopo le 18.00, oppure scrivere all'indirizzo mail movimento5stellearezzo@gmail.com