​A Natale solo regali fatti a mano

Cna lancia l’appello per difendere le produzioni homemade dai colossi dell’e-commerce.

AREZZO — Resistere al Covid e aiutare l’economia a riprendere fiato è anche scegliere un Natale più consapevole. Significa decidere di acquistare prodotti fatti a mano e risultato della capacità degli artigiani aretini.

“Scegliere un regalo artigianale, oggi, rappresenta non solo un’idea originale, personalizzabile e di qualità ma significa aiutare una piccola bottega a superare un momento difficile, aiutando al tempo stesso la nostra economia a non collassare”, sottolinea Marco Conti, portavoce Artigianato Artistico di Cna Arezzo.

Del resto “il Natale è alle porte ma già in questi giorni siamo tartassati dalle offerte dei grandi gruppi del web legate al Black Friday del 27 novembre, uno dei primi appuntamenti dello shopping natalizio”.

La potenza dei colossi dell’e-commerce è in grado di “muovere” le scelte di chi intende acquistare un prodotto ma mai come in questo momento “il bene da difendere sono le produzioni locali, made in Italy, le attività legate al territorio paralizzate dall’emergenza sanitaria, alle prese con fortissimi cali di lavoro e le spese fisse che corrono”.

Il paradosso è che il Coronavirus ha accelerato la digitalizzazione del mondo del commercio ma, di contro, sta frenando l’attività di buona parte delle imprese artigiane. Col rischio di chiusure a catena. Una battaglia che riguarda tutti.

Per questo Cna Arezzo rilancia l’appello: “Adesso che anche il Natale perderà la sua magia, è importante difendere le nostre competenze e conoscenze, il nostro made comprando prodotti locali per sostenere l’economia locale e il lavoro”.