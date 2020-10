Aisa protagonista al Festival Galileo a Padova

In collegamento con l'evento, dedicato a scienza e innovazione, il presidente Giacomo Cherici e il sindaco Alessandro Ghinelli

AREZZO — Arezzo protagonista al Festival "Galileo - Settimana della Scienza e dell'Innovazione" a Padova, il 16 e 17 ottobre, grazie ad Aisa Impianti.

Infatti, la scelta di condurre un monitoraggio biologico in parallelo ad un monitoraggio genetico, rende unico al mondo lo studio scientifico su sicurezza e salute relativo all’attività del polo tecnologico di Aisa Impianti a San Zeno. Unicità che è valsa all’azienda aretina un’intera giornata di studio all’interno del prestigioso evento.

A curare le sessioni di studio l’associazione no profit “Ambiente, Salute, Genoma” (SAGEN), che per il 16 ottobre, in collaborazione con “Zero Spreco Edu”, presso la sala Anziani di palazzo Moroni a partire dalle 9,30 ha scelto di affrontare il tema dell’ambiente e dei suoi influssi sulla salute individuale e collettiva.

Nello spazio dal titolo “Scienza, economia ambientale, innovazioni tecnologiche”, oltre a quelli degli altri docenti ed esperti di fama internazionale, sono previsti l’intervento del direttore generale di Aisa Impianti Marzio Lasagni sul tema “Il problema dei rifiuti e la tutela ambientale”, quello del presidente di Aisa Impianti Giacomo Cherici e del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, questi ultimi due in collegamento streaming con Padova.