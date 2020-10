Albergo sanitario, è tempo di candidature

Piazze in fiamme in Italia: guerriglia da Nord a Sud contro il Dpcm

La Asl ha pubblicato un avviso per individuare l'edificio in cui ospitare i cittadini positivi. Ecco requisiti e costi

AREZZO — Le crescente emergenza Covid ha spinto la Asl Toscana sud est a pubblicare un avviso per individuare, nei territori di Arezzo, Siena e Grosseto, edifici da adibire ad albergo sanitario (per ospitare cittadini positivi) e a struttura ricettiva (per ospitare gli operatori positivi).

L'avviso indica i requisiti degli edifici e cosa spetta invece all'Azienda Sanitaria. Per quanto riguarda la struttura alberghiera, la stessa dovrà essere a norma in materia di prevenzione incendi, con certificato di agibilità e collaudo statico e con tutti i requisiti previsti per l’esercizio di attività ricettivo-alberghiera. Dovrà essere dotata di camere individuali con accesso a bagno personale. La fornitura minima da garantire per ogni camera comprende un materasso e due cuscini, luce, energia elettrica, un televisore con digitale terrestre, collegamento a rete internet wifi, acqua fredda e calda, riscaldamento, un bollitore, un asciugacapelli. La stessa struttura dovrà effettuare il servizio di manutenzione ordinaria delle stanze e di reception/vigilanza h 24, 7 giorni su 7, per garantire il passaggio dei fornitori, del personale sanitario e per impedire l’accesso a chi non è autorizzato.

La struttura dovrà anche effettuare la manutenzione dei condotti e la pulizia dei filtri del sistema di aereazione. I percorsi interni devono essere differenziati fra “sporco” e “pulito”. Inoltre dovrà garantire la sorveglianza ambientale, un defibrillatore BLSD (requisito preferenziale) e i dispositivi di protezione individuale per il personale di servizio.

La Asl riconosce una tariffa giornaliera per ogni camera (vuota o piena) pari a 30,90 euro.

Invece, i servizi a carico della ASL sono la sanificazione iniziale delle camere da utilizzare; la sanificazione giornaliera delle camere con fornitura sacchetti e ritiro dei rifiuti urbani; la fornitura iniziale della biancheria (lenzuola, coperte e asciugamani); la fornitura iniziale del kit di cortesia (carta igienica, bagno schiuma, shampoo); la fornitura giornaliera della colazione, pranzo e cena; il ricambio del kit di cortesia; il ricambio degli asciugamani; il ricambio delle lenzuola; la sanificazione di ogni camera alla fine della permanenza dell’utente.

Negli alberghi sanitari, l’Asl garantisce il monitoraggio infermieristico diurno e almeno giornaliero dei casi, ed il monitoraggio medico telefonico giornaliero.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 24 del 4 novembre o tramite raccomandata con avviso di ritorno al seguente indirizzo: "Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana sud est – di Arezzo – via Curtatone 54 – 52100 AREZZO - c.a. U.O.C. Patrimonio" che riporti all'esterno la dicitura “Manifestazione di interesse a convenzionare struttura ricettiva per Albergo Sanitario/Struttura Ricettiva con l'Azienda USL Toscana sud est”; o inviata per PEC al seguente indirizzo: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it.