Rianimazione al completo, pazienti dirottati

Oggi il reparto di Terapia Intensiva del San Donato ha raggiunto il limite massimo di degenze. I nuovi casi saranno spostati a Grosseto e Firenze

AREZZO — La Terapia Intensiva del San Donato è al completo, anzi anche di più. Il reparto dispone di 12 degenze ed oggi è arrivato il 13esimo paziente, che è stato collocato presso il primo blocco operatorio, così come era successo nella primavera scorsa.

I nuovi pazienti, le cui condizioni richiederanno l'assistenza della "Terapia Intensiva", saranno dislocati tra l'ospedale "Misericordia" di Grosseto e Careggi a Firenze.

Sì, perché pur facendo parte della stessa Area Vasta, quindi sotto la gestione dalla Asl Toscana sud-est, Siena non si è resa disponibile ad accogliere i pazienti aretini. Questo perché, almeno così sostengono dalla città del Palio, anche loro sarebbero al completo.

Un paziente Covid resta in Terapia Intensiva per circa 3 settimane, un tempo lunghissimo e visti i numeri della ultime 24 ore, con 252 casi riscontrati in provincia, la situazione aretina diventa ancora più critica.