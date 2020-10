Covid, aumentano i contagi ed i ricoveri

Ancora 61 casi in tutta la provincia. Sono 44 i pazienti in cura al San Donato. Altri 25 aretini debolmente positivi in attesa del secondo tampone

AREZZO — Altri 61 positivi in provincia di Arezzo. Ancora molti casi nel capoluogo che vede crescere in modo esponenziale i contagiati.

Interessate tutte e 4 le vallate, con il Valdarno che fa registrate il maggior numero di persone che hanno contratto il virus, oggi 27.

Ancora casi di ritorno dall'estero, come un uomo e una donna residenti a Castiglion Fiorentino rientrati dalla Romania.

La fascia 30-50anni resta la più colpita. Sono risultati positivi tre bambini di 1, 2 e 3 anni. Il virus è stato riscontrato anche a 7 anziani.

Crescono i ricoverati. Attualmente ci sono 44 pazienti ricoverati al San Donato e di questi 39 in "Malattie Infettive" e 5 in "Terapia Intensiva".

La Asl ha riscontrato altri 25 aretini debolmente positivi. Si tratta di soggetti ai quali è stato fatto il primo tampone, positivo, e sono in attesa del secondo riscontro che potrebbe confermare, o meno, la positività.

Il Dipartimento di Prevenzione ha disposto la quarantena per 68, contatti di casi residenti in provincia di Arezzo.

Ecco il dettaglio dei 61 nuovi casi:

Arezzo (16 casi)

- Uomo di 24 anni già in isolamento domiciliare.

- Uomo di 34 anni già in isolamento domiciliare.

- Donna di 52 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 57 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico.

- Uomo di 62 anni già in isolamento domiciliare.

- Uomo di 71 anni già in isolamento domiciliare.

- Donna di 72 anni già in isolamento domiciliare.

- Donna di 72 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Bambino di 6 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico.

- Donna di 38 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 39 anni già in isolamento domiciliare.

- Donna di 53 anni già in isolamento domiciliare.

- Uomo di 64 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 77 anni già in isolamento domiciliare.

- Donna di 57 anni ricoverata in ospedale.

- Uomo di 49 anni ricoverato in ospedale.

Bibbiena (4 casi)

- Donna di 19 anni già in isolamento domiciliare.

- Donna di 33 anni già in isolamento domiciliare, paucisintomatica.

- Uomo di 34 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico.

- Uomo di 58 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso.

Bucine

- Ragazzo di 12 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso.

Castelfranco-Piandiscò (2 casi)

- Donna di 35 anni già in isolamento domiciliare.

- Donna di 57 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatica.

Castiglion Fiorentino (3 casi)

- Donna di 48 anni già in isolamento domiciliare, rientrata dalla Romania.

- Uomo di 51 anni già in isolamento domiciliare, rientrato dalla Romania.

- Uomo di 61 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso.

Cavriglia (4 casi)

- Ragazzo di 14 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico.

- Uomo di 20 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 53 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatica.

- Donna di 54 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso paucisintomatica.

Cortona (2 casi)

- Bambino di 1 anno già in isolamento domiciliare.

- Uomo di 26 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico.

Foiano della Chiana (3 casi)

- Bambino di 3 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico.

- Bambino di 8 anni già in isolamento domiciliare.

- Donna di 51 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatica.

Laterina-Pergine Valdarno (4 casi)

- Donna di 54 anni già in isolamento domiciliare, sintomatica.

- Uomo di 71 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico.

- Uomo di 81 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico.

- Bambino di 5 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico, studente.

Loro Ciuffenna (6 casi)

- Ragazzo di 17 anni già in isolamento domiciliare contatto di caso, asintomatico, studente.

- Donna di 37 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso, contatto di caso, paucisintomatica.

- Uomo di 37 anni in isolamento domiciliare contatto di caso sintomatico.

- Donna di 49 anni in isolamento domiciliare contatto di caso.

- Uomo di 56 anni in isolamento domiciliare contatto di caso.

- Donna di 60 anni in isolamento domiciliare contatto di caso sintomatica.

Lucignano

- Donna di 57 anni in isolamento domiciliare.

Montevarchi (9 casi)

- Bambino di 2 anni in isolamento domiciliare contatto di caso asintomatico.

- Bambina di 9 anni in isolamento domiciliare contatto di caso sintomatica.

- Uomo di 26 anni in isolamento domiciliare.

- Donna di 27 anni in isolamento domiciliare contatto di caso.

- Donna di 48 anni in isolamento domiciliare contatto di caso.

- Donna di 74 anni in isolamento domiciliare contatto di caso sintomatica.

- Ragazzo di 15 anni in isolamento domiciliare contatto di caso.

- Donna di 46 anni isolamento domiciliare contatto di caso asintomatica.

- Donna di 71 anni in isolamento domiciliare contatto di caso asintomatica.

Poppi

- Bambina di 10 anni in isolamento domiciliare sintomatica.

Pratovecchio-Stia

- Donna di 41 anni in isolamento domiciliare.

Sansepolcro (2 casi)

- Uomo di 30 anni in isolamento domiciliare.

- Ragazza di 14 anni in isolamento domiciliare.

Talla

- Donna di 63 anni contatto di caso in isolamento domiciliare.

Terranuova Bracciolini

- Uomo di 50 anni in isolamento domiciliare contatto di caso asintomatico.

Al momento nell'Area Vasta (Arezzo, Siena e Grosseto) ci sono 1450 positivi e tra questi 8 alloggiati presso l'albergo sanitario. Sono 4265, invece, le persone in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 3736 tamponi.

Continuano ad aumentare i casi in tutta la Toscana. Oggi sono 581 i nuovi positivi con un'età media di 44 anni.

Le Asl hanno testato complessivamente 7.879 i soggetti nelle ultime 24 ore (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,4% è risultato positivo.

Cento sono le persone dichiarate definitivamente guarite che portano il numero totale dall'inizio della pandemia a 11171.

Al momento ci sono 7906 toscani alle prese con il Covid.

In aumento anche i ricoveri, che oggi toccano quota 322 (47 in più rispetto a ieri). Sono sempre 46 i pazienti in terapia intensiva.

Si registrano 2 nuovi decessi: 2 donne, con un'età media di 82 anni,1 a Firenze, 1 a Pisa.