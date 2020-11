Il braccialetto anti Covid conquista anche Rai 1

L'importante progetto della Sud Est è stato presentato in diretta alla trasmissione condotta da Marco Liorni, "Italia Sì"

AREZZO — La Centrale del 118 è andata in diretta su Rai 1, alla trasmissione Italia Si condotta da Marco Liorni, per il braccialetto anti-Covid di cui tanto si è parlato in questi giorni.

In collegamento anche una paziente Covid che, grazie al nuovo braccialetto, ha potuto evitare il ricovero in ospedale e viene quindi costantemente monitorata da casa.

Liorni ha presentato l'esperienza della Asl Toscana sud est come "un elemento straordinario che crea un ospedale diffuso".

Nel corso della trasmissione sono intervenuti Massimo Mandò, Direttore della UOC CO 118 Arezzo e Cinzia Garofalo, direttrice infermieristica Emergenza Urgenza 118 della Sud Est.



L'azienda sanitaria sta approfondendo ulteriormente gli aspetti tecnici di un progetto che sta vivendo la sua fase di sperimentazione e anche di estensione alle altre zone della Toscana meridionale.



Il braccialetto rappresenta un collegamento, attivo 24 ore su 24, tra la persona positiva al Covid isolato a casa e i medici. Grazie allo smartphone, trasmette ogni 5 minuti alcuni parametri essenziali per monitorare la sua salute: ossigenazione, frequenza cardiaca, indice di qualità del segnale della saturimetria e temperatura corporea. Li trasmette al 118 e all'Usca di riferimento. Il progetto del 118 di Arezzo è il primo in Italia e tra i primi in Europa e presto verrà diffuso anche alle altre aree provinciali della Sud Est.



E' destinato a pazienti Covid positivi a domicilio che siano a rischio di aggravamento delle loro condizioni ma che ancora possono stare a casa in sicurezza. Il monitoraggio è fatto in automatico dal sistema: nel momento in cui rileva un trend negativo, allerta la centrale che può così contattare il paziente e valutare la situazione. Inoltre somministra un questionario preimpostato al paziente, consentendo di rilevare situazioni di allarme (incapacità di alzarsi, malessere particolare, mancata assunzione di terapia.