Covid, 137 casi in provincia e la metà in città

In Giappone hanno inventato l'ufficio portatile da montare in casa: ecco come funziona

Picco assoluto dall'inizio della pandemia. Deceduto un 80enne al San Donato. Tutte le fasce d'età coinvolte. Aumentano i ricoveri in ospedale

AREZZO — La peggior giornata dall'inizio dell'epidemia. Oggi in provincia di Arezzo sono stati riscontrati 137 nuovi casi, praticamente 2/3 dei contagi dell'intera Area Vasta dove i nuovi contagi sono stati 212.

Un numero importante e per certi versi anche sconcertante. La situazione ad Arezzo città è preoccupante. Anche oggi sono stati individuati altri 76 nuovi positivi. Praticamente 1 cittadino su 10 ha il Coronavirus.

Contagi in tutte le Vallate con la Valdichiana che, con 30 casi, ha fatto registrare il maggior numero di casi dopo il capoluogo. Anche in Valdarno la situazione è pesante con 20 nuovi positivi. In Casentino 11 casi mentre in Valtiberina sono 4 le persone che hanno contratto il virus.

Coinvolte tutte le fasce di età. Si va dai neonati, uno a Capolona e l'altro a Foiano, fino alla 90enne di Arezzo ricoverata al San Donato. I bambini contagiati sono 10.

Nella maggior parte dei casi si tratta di persone che hanno contratto il virus perché a contatto con positivi.

I ricoverati al San Donato sono 46 e di questi 41 pazienti si trovano in "Malattie Infettive" (2 in più rispetto a ieri) e 5 in "Terapia Intensiva".

Il virus ha provocato un altro decesso. Si tratta di un uomo di 81 anni in degenza presso il San Donato.

La Asl comunica che ci sono altri 32 aretini "debolmente positivi", ovvero che hanno eseguito il primo tampone e sono in attesa di conferma dal secondo test.

Il Dipartimento di Prevenzione ha posto in quarantena 127 contatti per i casi riscontrati in provincia di Arezzo.

Comune di sorveglianza Arezzo (74 casi)

- Bambina 9 anni isolamento domiciliare contatto di caso.

- Donna 18 anni isolamento domiciliare contatto di caso.

- Uomo 18 anni isolamento domiciliare.

- Uomo 19 anni isolamento domiciliare.

- Donna 25 anni isolamento domiciliare contatto di caso asintomatica.

- Donna 26 anni isolamento domiciliare contatto di caso.

- Donna 27 anni isolamento domiciliare contatto di caso.

- Donna 30 anni isolamento domiciliare contatto di caso.

- Donna 34 anni isolamento domiciliare contatto di caso.

- Uomo 34 anni isolamento domiciliare asintomatico.

- Uomo 36 anni isolamento domiciliare contatto di caso.

- Uomo 37 anni isolamento domiciliare contatto di caso.

- Uomo 37 anni isolamento domiciliare.

- Donna 41 anni isolamento domiciliare contatto di caso.

- Donna 44 anni isolamento domiciliare.

- Donna 50 anni isolamento domiciliare contatto di caso.

- Uomo 58 anni isolamento domiciliare asintomatico.

- Donna 59 anni isolamento domiciliare sintomatica.

- Donna 60 anni isolamento domiciliare.

- Uomo 62 anni isolamento domiciliare.

- Uomo 64 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo 65 anni isolamento domiciliare, asintomatico.

- Uomo 66 anni isolamento domiciliare.

- Uomo 68 anni isolamento domiciliare, sintomatico.

- Donna 78 anni isolamento domiciliare, asintomatico.

- Donna 79 anni isolamento domiciliare contatto di caso, asintomatica.

- Donna 82 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo 82 anni, isolamento domiciliare.

- Bambina 5 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Ragazzo 15 anni isolamento domiciliare, contatto di caso asintomatico.

- Ragazzo 16 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Ragazza 17 anni isolamento domiciliare.

- Ragazza 17 anni isolamento domiciliare.

- Ragazzo 17 anni isolamento domiciliare.

- Ragazza 19 anni isolamento domiciliare contatto di caso.

- Ragazzo di 19 anni isolamento domiciliare contatto di caso.

- Donna 20 anni isolamento domiciliare.

- Uomo 22 anni isolamento domiciliare.

- Uomo 23 anni isolamento domiciliare.

- Uomo 23 anni isolamento domiciliare.

- Donna 31 anni isolamento domiciliare contatto di caso

- Donna 34 anni isolamento domiciliare.

- Uomo 40 anni isolamento domiciliare.

- Donna 41 anni isolamento domiciliare contatto di caso.

- Donna 41 anni isolamento domiciliare.

- Uomo 41 anni isolamento domiciliare contatto di caso.

- Donna 42 anni isolamento domiciliare.

- Donna 44 anni isolamento domiciliare contatto di caso.

- Uomo 45 anni isolamento domiciliare contatto di caso asintomatico.

- Uomo 46 anni isolamento domiciliare contatto di caso.

- Uomo 50 anni isolamento domiciliare.

- Donna 51 anni isolamento domiciliare.

- Donna 58 anni isolamento domiciliare.

- Uomo 58 anni isolamento domiciliare.

- Donna 59 anni isolamento domiciliare contatto di caso sintomatico.

- Donna 62 anni isolamento domiciliare contatto di caso.

- Uomo 62 anni isolamento domiciliare.

- Uomo 63 anni isolamento domiciliare.

- Donna 64 anni isolamento domiciliare.

- Uomo 65 anni isolamento domiciliare contatto di caso.

- Uomo 66 anni isolamento domiciliare.

- Uomo 70 anni isolamento domiciliare.

- Uomo 74 anni isolamento domiciliare contatto di caso.

- Uomo 74 anni isolamento domiciliare.

- Donna 77 anni isolamento domiciliare contatto di caso.

- Uomo 77 anni isolamento domiciliare contatto di caso.

- Uomo 79 anni isolamento domiciliare contatto di caso asintomatico.

- Donna 80 anni isolamento domiciliare.

- Donna 83 anni isolamento domiciliare contatto di caso.

- Donna 86 anni isolamento domiciliare.

- Uomo 85 anni Ricovero in Ospedale.

- Uomo 21 anni Ricovero In Ospedale.

- Donna 64 anni Ricovero In Ospedale.

- Donna 90 anni Ricovero In Ospedale.

Bibbiena (4 casi)

- Donna 32 anni isolamento domiciliare.

- Donna 57 anni isolamento domiciliare contatto di caso, sintomatico.

- Uomo 57 anni isolamento domiciliare contatto di caso, sintomatico.

- Donna 88 anni isolamento domiciliare contatto di caso, sintomatico.

Bucine (2 casi)

- Ragazzo 12 anni isolamento domiciliare.

- Ragazza 12 anni isolamento domiciliare.

Capolona (3 casi)

- Uomo 33 anni isolamento domiciliare.

- Uomo 43 anni isolamento domiciliare contatto di caso, asintomatico.

- Neonato 1 anno isolamento domiciliare contatto di caso.

Castelfranco-Piandiscò (2 casi)

- Ragazza 18 anni isolamento domiciliare asintomatica.

- Uomo 26 anni isolamento domiciliare contatto di caso asintomatico.

Castiglion Fiorentino (9 casi)

- Donna 23 anni isolamento domiciliare contatto di caso asintomatica.

- Donna 32 anni isolamento domiciliare contatto di caso contatto di caso.

- Donna 45 anni isolamento domiciliare sintomatico.

- Donna 47 anni isolamento domiciliare.

- Donna 50 anni isolamento domiciliare.

- Uomo 51 anni isolamento domiciliare sintomatico.

- Donna 61 anni isolamento domiciliare sintomatico.

- Uomo 71 anni isolamento domiciliare contatto di caso asintomatico.

- Uomo 66 anni Ricovero In Ospedale Esito rilevato in fase di ricovero ospedaliero.

Cavriglia (3 casi)

- Donna 9 anni isolamento domiciliare sintomatica.

- Uomo 71 anni isolamento domiciliare asintomatico.

- Donna 76 anni isolamento domiciliare.

Civitella In Val Di Chiana (3 casi)

- Donna 69 anni isolamento domiciliare.

- Uomo 75 anni isolamento domiciliare contatto di caso.

- Uomo 65 anni isolamento domiciliare.

Cortona (6 casi)

- Bambino 3 anni isolamento domiciliare sintomatico.

- Donna 17 anni isolamento domiciliare sintomatico.

- Uomo 19 anni isolamento domiciliare sintomatico.

- Uomo 69 anni isolamento domiciliare asintomatico.

- Donna 72 anni isolamento domiciliare contatto di caso asintomatico.

- Uomo 76 anni isolamento domiciliare contatto di caso sintomatico.

Foiano Della Chiana (3 casi)

- Neonato isolamento domiciliare contatto di caso.

- Uomo 26 anni isolamento domiciliare contatto di caso sintomatico.

- Donna 30 anni isolamento domiciliare contatto di caso.

Laterina Pergine Valdarno (3 casi)

- Uomo 24 anni isolamento domiciliare asintomatico.

- Uomo 40 anni isolamento domiciliare contatto di caso sintomatico.

- Donna 73 anni isolamento domiciliare contatto di caso asintomatica.

Loro Ciuffenna

- Uomo 73 anni isolamento domiciliare sintomatico.

Lucignano (2 casi)

- Bambina 9 anni isolamento domiciliare.

- Donna 42 anni isolamento domiciliare contatto caso, sintomatica.

Marciano Della Chiana (2 casi)

- Ragazzo 15 anni isolamento domiciliare.

- Uomo 56 anni isolamento domiciliare contatto di caso.

Monte San Savino (5 casi)

- Ragazzo 12 anni isolamento domiciliare contatto di caso.

- Uomo 25 anni isolamento domiciliare sintomatico.

- Donna 65 isolamento domiciliare.

- Donna 48 anni isolamento domiciliare.

- Uomo 72 anni isolamento domiciliare contatto di caso.

Montevarchi (5 casi)

- Donna 29 anni isolamento domiciliare sintomatica.

- Uomo 47 anni isolamento domiciliare sintomatico.

- Uomo 47 anni isolamento domiciliare sintomatico.

- Uomo 52 anni isolamento domiciliare contatto di caso asintomatico.

- Donna 55 anni isolamento domiciliare contatto di caso sintomatico.

Pieve Santo Stefano

- Donna 53 anni isolamento domiciliare.

San Giovanni Valdarno (2 casi)

- Ragazzo 17 anni isolamento domiciliare contatto di caso asintomatico.

- Donna 61 anni isolamento domiciliare contatto di caso insegnante.

Sansepolcro (3 casi)

- Uomo 24 anni isolamento domiciliare contatto di caso.

- Uomo 72 anni isolamento domiciliare contatto di caso.

- Donna 83 anni isolamento domiciliare contatto di caso.

Subbiano (2 casi)

- Uomo 24 anni isolamento domiciliare contatto di caso.

- Donna 36 anni isolamento domiciliare.

Terranuova Bracciolini (2 casi)

- Donna 51 anni isolamento domiciliare contatto di caso asintomatica.

- Uomo 51 anni isolamento domiciliare sintomatico.

Al momento in tutta l'Area Vasta i positivi sono 1.568 a domicilio e 20 presso l'albergo sanitario, mentre le persone poste in quarantena salgono a 4565.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 3.583 tamponi.

Accelera il contagio in tutta la Toscana. Oggi sono 755 i positivi al Coronavirus.

Così come ad Arezzo anche nel resto della regione salgono i ricoveri. Attualmente sono 339 i toscani in ospedale ( 37 in più rispetto a ieri) di cui 51 in "Terapia Intensiva".

Dal febbraio scorso, inizio dell'epidemia, sono 21017 i casi di Covid riscontrati in tutta la regione e di questi 11315 sono guariti.