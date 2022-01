Al via il corso dello Sportello Emergenza Sociale

Si parte domani, lunedì 17 gennaio con il programma di attività formativa della Asl Toscana sud-est. Ecco i requisiti per partecipare

AREZZO — Al via il corso per la formazione di operatori in grado di intervenire in situazioni di emergenza-urgenza in campo sociale con l’obiettivo di condividere i presupposti culturali e di contenuto con attenzione agli aspetti metodologici e deontologici specifici della professione dell’Assistente Sociale.

Così prende il via domani, lunedì 17 gennaio, il corso dello Sportello Emergenza Sociale – SES.

L'accesso allo sportello è destinato, prioritariamente, agli assistenti sociali ed agli operatori delle Zone che hanno avviato sia la sperimentazione che il percorso di preparazione ed accompagnamento al SEUS (Servizio Emergenza Urgenza Sociale) della Regione Toscana, ma sarà disponibile anche per gli operatori appartenenti alle zone ancora non sperimentanti, indipendentemente dall'ente di appartenenza (ASL, Comune, SdS, ecc.), previa verifica da parte del Dipartimento dei Servizi Sociali e di Anci Toscana.

Questo sportello si colloca all'interno dell’attività formativa, organizzata da Anci Toscana e dal Dipartimento dei Servizi Sociali dell'Azienda Asl Toscana Sud Est, prevista nell’ambito del Progetto “UNRRA- Implementazione del Servizio Emergenza Urgenza Sociale” con particolare attenzione alle donne vittima di violenza nel periodo Covid”, per il quale la Direzione dei Servizi Sociali dell'Azienda Usl Toscana Sud Est ha ottenuto un finanziamento, sul FONDO LIRE UNRRA per l’anno 2020, dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione.

Il progetto, ha un'impronta multidisciplinare e prevede l'apporto di professionisti di aree disciplinari diverse per "offrire un supporto relativo alle tematiche normative, giuridiche, amministrative e tecnicheprofessionali legate alle responsabilità professionali degli operatori operanti all’interno del sistema SEUS”.