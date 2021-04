Covid, 92 contagiati e 2 decessi nell'Aretino

Il virus è stato riscontrato in 21 Comuni. Calano i ricoverati al "San Donato". Sono 89 le persone definitivamente guarite

AREZZO — Torna a salire il contagio in provincia di Arezzo. Sono 92 i nuovi positivi, 25 in più del giorno precedente.

I casi sono stati riscontrati in 21 Comuni del territorio. Nel capoluogo ci sono altri 26 malati, ieri erano 19.

Per quanto riguarda le vallate il Valdarno, con 25 contagiati, continua a sommare i numeri alti. In Casentino ci sono 15 positivi, così come in Valdichiana. La situazione in Valtiberina vede altri 11 malati e di questi ben 10 sono residenti a Sansepolcro.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.117 tamponi e la Asl ha dichiarato definitivamente guariti 89 aretini.

Aumentano i decessi. Due uomini, di 77 e 88 anni, sono morti all'ospedale cittadino per complicazioni dovute al Coronavirus.

La fascia d'età che va da 35 a 49 anni risulta, oggi, quella più colpita.

Continua a scendere il numero dei ricoverati ad Arezzo. Al "San Donato" ci sono 105 pazienti (due in meno del giorno precedente) e di questi 87 si trovano nei reparti Covid e 18 in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto i degenti sono 45 ( due in più di ieri) compresi gli 11 in "Rianimazione".

Attualmente sono 1.609 gli aretini ancora positivi, mentre in 3.932 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nell'Area Vasta ci sono 195 nuovi casi e di questi 92 sono residenti in provincia di Arezzo, 75 nel Senese, 27 nel Grossetano e 1 extra Asl.

In Toscana il virus provoca altre 32 vittime. Clicca qui per il dato regionale sul Coronavirus.

Ecco i nuovi casi riscontrati in provincia di Arezzo.