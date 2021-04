Da oggi torna la zona arancione, cosa cambia

Riaprono tutti i negozi, compresi parrucchieri ed estetiste. Gli studenti rientrano in classe, ma non completamente ed alla stessa maniera

AREZZO — Ci siamo. Dopo settimane in rosso da oggi l'intera provincia di Arezzo è in zona arancione. Ieri il "termometro" del contagio ha segnato altri 93 casi, con il San Donato sempre sotto pressione, ma fortunatamente nessun decesso. E' quindi importante che l'attenzione rimanga sempre alta.

Ed ecco che cosa cambia da stamani: riaprono tutti i negozi (le restrizioni restano esclusivamente per i centri commerciali nel fine settimana). Rialzano le saracinesche anche parrucchieri, estetisti e barbieri che fino a sabato sono quasi tutti già prenotati. Mentre, bar e ristoranti potranno continuare a lavorare soltanto con la consegna a domicilio (senza limitazioni) e con l’asporto fino alle 22, ora di inizio del coprifuoco. Restano in vigore le disposizioni che impediscono la consumazione nei pressi dei locali.

Dallo scorso lunedì erano tornati in presenza in classe gli alunni delle scuole dell'Infanzia, delle Elementari e delle prime Medie. Da oggi anche gli studenti delle seconde e terze Medie. Come quelli delle Superiori, per i quali però è ammessa la presenza in aula tra il 50 e il 75%.

E' possibile anche tornare a fare attività motoria nei centri sportivi purché si pratichi solo all'aperto, resta vietato l'utilizzo degli spogliatoi. Ancora chiuse piscine e palestre.

Per quanto riguarda gli spostamenti, infine, è possibile circolare liberamente, senza autocertificazione, solamente all'interno del Comune di residenza, ma non si potranno passare confini, anche provinciali e regionali, se non per validi motivi.