L'azienda ha partecipato all'evento promosso da Autonomie Locali Italiane a Roma. Scelta per rappresentare l'eccellenza del made in Italy

AREZZO — Graziella Braccialini al Festival delle Città.

L’evento, promosso da Ali - Autonomie Locali Italiane, si è svolto a Roma e si è sviluppato attraverso tre giorni di confronto tra amministratori locali ed esponenti della politica nazionale con il tema “L’Italia veloce”, trattando di ripartenza economica e sociale a partire dai territori.

In questo contesto nazionale era presente anche l’azienda toscana Graziella Braccialini, scelta per rappresentare l’eccellenza dell’artigianato made in Italy.