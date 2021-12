Il menù di Natale dello chef Paolo Pasquini

Biden insultato durante una chiamata in diretta, l'imbarazzo della first lady

Il noto personaggio aretino, già tre Stelle Michelin, propone un pranzo che rispetta la tradizione con un pizzico di esuberanza in più

AREZZO — Dire agli aretini cosa devono preparare per il pranzo di Natale sarebbe un affronto troppo grande. Tutti hanno le loro ricette e tradizioni. Sì, perché è inutile negare che in ogni famiglia viene custodito il segreto, tramandato da generazioni, dei crostini neri.

Ma c'è chi alla tradizione abbina anche l'esuberanza e così il classico pranzo di Natale diventa stellato.

Lo Chef Paolo Pasquini, tre Stelle Michelin, propone un menù "sofisticato" a base di cacciagione che guarda alla tradizione con il brio della ricercatezza e dell'innovazione.

Menu di Natale 2021

Antipasto

Gamberone imperiale in camicia di bacon su vellutata di zucca gialla e riduzione di melograno.

Primo Piatto

Cappelletti con farcia di fagiano al ginepro e ristretto di cappone.

Secondo Piatto

Supreme di pernice rossa con farcia di lardo e salvia su letto di lenticchie alla curcuma.

Dessert

Gelato al panettone con salsa croccante di arachidi e arance.

Paolo Pasquini è stato colui che, insieme ad altri due Chef, ha aperto "l'Aquamatta", il primo ristorante stellato dell'Aretino. Per almeno 13 anni il locale di Capolona è stato un punto di riferimento per i palati più "esigenti" che cercavano una cucina prelibata ma con una "spinta" in più. Lo Chef Pasquini, oggi, è contitolare di Ewò ed organizza eventi e cerimonie di livello.