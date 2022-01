L'Aretino imbiancato, domenica sotto la neve

Fiocchi anche sul capoluogo fin da questa mattina presto come in provincia. Si registrano i primi disagi in autostrada

AREZZO E PROVINCIA — Il risveglio in questa domenica di gennaio è stato decisamente particolare. La neve, come previsto, è scesa in molte zone della provincia, ma anche in città.

Tutto è ricoperto da un'affascinante coltre bianca, anche l'asfalto delle strade. Pubblichiamo delle immagini sia dal capoluogo che dalle vallate.

Per quanto riguarda la circolazione vengono segnalate criticità in Autostrada, tra l'area di servizio Badia al Pino e il casello di Arezzo in direzione nord. Come anche sulla Superstrada di Monte San Savino, dove è entrato in azione lo spalaneve. Mezzi per la pulizia della strada che sono operativi anche nelle altre zone della provincia, come gli spargisale.

In città si va in giro a passo d'uomo ed a piedi con l'ombrello aperto. Nonostante questo, alcuni temerari si sono pure messi in fila per fare il tampone. E' importante prestare la massima attenzione a non scivolare, sia sul bagnato che sul ghiaccio. Infatti, l'invito dalle varie amministrazioni è di limitare al minimo gli spostamenti.