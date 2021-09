Lavori alla rete idrica in via Veneto

Sono in programma giovedì 30 settembre dalle 9 alle 14. Interruzione temporanea dell'erogazione dell'acqua

AREZZO — Giovedì 30 settembre i tecnici di Nuove Acque eseguiranno lavori di manutenzione ad Arezzo, in via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra via Arno e via Fratelli Rosselli.

Per questo motivo, nel tratto indicato, dalle 9 alle 14 sarà necessario interrompere temporaneamente l’erogazione idrica. Nelle strade limitrofe potrebbero verificarsi momentanei abbassamenti di pressione.



Al ripristino del servizio, si potranno verificare lievi fenomeni di torbidità.