Over 50, scatta obbligo vaccinale: il dato aretino

In provincia oltre il 93% degli appartenenti a questa fascia d'età ha avuto le tre dosi. Per chi non rispetta la misura multe salate

AREZZO E PROVINCIA — Scatta da domani, 15 febbraio, ad Arezzo festa della Madonna del Conforto, l'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori over 50 che dovranno quindi avere il super green pass. Per chi violerà la prescrizione sono previste sanzioni salate, dai 600 ai 1.500 euro. Oltre a risultare "assenti ingiustificati" sul posto di lavoro, quindi senza contributi e retribuzione. Lo stipendio salterà, come scatterà la sospensione dal servizio dopo 4 giorni di assenza consecutivi.

La provincia di Arezzo, comunque, è abbastanza pronta ad affrontare questa prova. In totale gli over 50 ammontano a 163.416 unità e oltre il 93% risulta aver avuto tutte e tre le dosi. A queste persone si aggiungono coloro che, visto il rapido diffondersi di Omicron, sono risultate contagiate.

Il provvedimento è, al momento, in vigore fino al 15 giugno. Probabilmente non si andrà in contro ad un allungamento. Oltre che per i lavoratori, sono previste multe anche per i datori che non verificheranno il possesso della certificazione verde rafforzata.