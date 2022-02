Pandemia, una trincea anche per i commercialisti

L'ordine provinciale al rinnovo degli organi consiliari. Il presidente uscente Grazzini traccia il bilancio: una corsa tra novità e difficoltà

AREZZO — Manca ormai pochissimo. Il 21 e 22 febbraio si svolgeranno le elezioni per il rinnovo degli organi consiliari dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Arezzo. Giunge, dunque, al termine il mandato dell’attuale consiglio, iniziato il 1° gennaio del 2017. Il presidente dell’Ordine uscente Giovanni Grazzini traccia un bilancio dell’attività svolta.

“Sono stati oltre 5 anni molto intensi, difficili ma affrontati con la voglia e la consapevolezza di poter incidere a livello locale nel tessuto sociale ed economico. Sono state moltissime le novità a livello aziendale, nel mondo del lavoro e fiscale; sono state molte anche le difficoltà sociali legate ad una pandemia”.

Grazzini evidenzia l’importanza che ha rivestito l’Ordine in questo particolare periodo storico. “Un ente pubblico come il nostro ha svolto un’intensa attività di formazione per divulgare capillarmente le varie novità che si sono succedute a ritmo serratissimi, sia nei confronti degli iscritti, che – ed è questa la novità – dei cittadini mediante l’uso di mass media e dei social".

Inoltre, il presidente uscente rivendica l’impegno dei professionisti del territorio che hanno dovuto operare, spesso, in condizioni difficili. “La messa a terra tempestiva delle misure di sostegno alle imprese ed ai lavoratori è stata legata all’impegno dei 700 commercialisti della provincia che con grande abnegazione non hanno mai cessato di operare, neanche in lockdown”.

Tra le tante iniziative portate avanti dal consiglio in questi 5 anni, Grazzini ne ricorda una in particolare per l’alto valore sociale. “L’Organismo di composizione della crisi gestito dall’Ordine Dottori Commercialisti di Arezzo, il quale viene attivato dal debitore che intende porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento tramite un accordo con i creditori: unico presidio in tutta la provincia aretina. Attualmente sono 12 le istanze in corso".

A proposito di numeri: sono state 195 le ore di crediti formativi erogate dall’Ordine, con 33 corsi gratuiti per un totale complessivo di 52. A livello disciplinare sono state esaminate 24 posizioni.

Il presidente conclude con i ringraziamenti e un augurio al suo successore “Per questi anni così intensi, ringrazio gli iscritti, il Consiglio e la Fondazione O.D.C.E.C. A chi si accinge al subentro un augurio sincero nel segno della continuità e della collaborazione”.