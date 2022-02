Poltrone in dono al reparto di malattie infettive

Iniziativa di Fondazione Graziella - Angelo Gori Onlus, agenzia Tip Top Tour e scuola di danza La Piccola Etoile. Consegnate due sedute

AREZZO — Due nuove poltrone donate al reparto di malattie infettive del San Donato di Arezzo.

L’iniziativa solidale ha accomunato la Fondazione Graziella - Angelo Gori Onlus, l’agenzia Tip Top Tour e la scuola di danza La Piccola Etoile che, tra dicembre 2020 e marzo 2021, unirono risorse e competenze nel progetto “Arte da asporto” orientato a mettere in scena spettacoli all’aperto per raccogliere fondi in favore di un ambito ospedaliero in prima linea nella più dura battaglia al Covid.

Questo percorso ha trovato coronamento con la donazione delle due poltrone ergonomiche reclinabili che verranno utilizzate per accogliere e ospitare i pazienti nel corso delle terapie.