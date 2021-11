Raccolta rifiuti, sciopero generale dei lavoratori

Lunedì 8 novembre potranno verificarsi disagi per l'astensione dal lavoro del personale Sei Toscana. L'azienda garantisce i servizi minimi

AREZZO — Disagi in vista per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti. Le Organizzazioni Sindacali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL hanno proclamato uno sciopero generale nazionale dei lavoratori del comparto di igiene ambientale per lunedì 8 novembre.

L’astensione collettiva dal lavoro è indetta per l’intera giornata e potranno pertanto verificarsi disagi alle attività svolte sul territorio.

Sei Toscana comunica che saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi previsti dalla legge 146/90 e successive modifiche e dall’accordo nazionale di settore del 1° marzo 2001.