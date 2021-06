Sba Summer 2021, gli eventi dell'estate

Ardea, la madre del killer Pignani: «Come si può arrivare a tanta ferocia? Il gesto di mio figlio non può essere giustificato»

Il calendario si svilupperà attraverso sei iniziative tra giugno e settembre che coinvolgeranno atleti di tutte le categorie

AREZZO — Un’estate di eventi targati Scuola Basket Arezzo. La società aretina ha presentato il progetto “Sba Summer 2021” che, sostenuto da Nova Verta, si svilupperà attraverso sei iniziative tra giugno e settembre, che coinvolgeranno atleti di tutte le categorie, dal minibasket alle squadre senior.

Il ciclo di appuntamenti sarà ospitato negli spazi del palasport Estra “Mario d’Agata” e affiancherà eventi tradizionali come il Torneo dei Quartieri ad assolute novità per la pallacanestro cittadina quali i tornei 3vs3 ospitati dal nuovo campo play-ground intitolato a Kobe Bryant.

In quest’ottica, il calendario di iniziative si aprirà proprio con lo Sba All Star Game 3vs3 da lunedì 21 a giovedì 24 giugno: tutte le squadre della società si sfideranno nel primo mini-campionato interno dedicato a questa disciplina olimpica. Successivamente, giovedì 24 giugno e giovedì 1 luglio, la Sba ospiterà il “Basket Spring Tour Csi” con i ragazzi dell’Under12 e dell’Under10 che si sfideranno nuovamente nel 3vs3.

In contemporanea, da lunedì 28 giugno a giovedì 1 luglio, andrà invece in scena la decima edizione del Torneo dei Quartieri nelle due categorie Junior e Senior che, dopo un anno di pausa a causa del Covid, vedrà sfidarsi sessanta atleti della Sba divisi in quattro squadre, identificate con i nomi e con i colori dei quartieri della Giostra del Saracino.

Una data segnata sul calendario è quella di martedì 6 luglio quando il campo “Kobe Bryant” ospiterà la prima edizione del torneo “BattleGround” che porterà in città una manifestazione di livello nazionale di basket 3vs3, con una serie di partite delle categorie Open Maschile, Open Femminile, Under18 e Under16 che proseguiranno fino a venerdì 9 luglio.

Martedì 13 e mercoledì 14 luglio si terrà un’altra assoluta novità con il “3 Point Shooting Contest” aperto a tutti i giocatori della Toscana nelle categorie Open e Under16: i partecipanti avranno a disposizione un tempo limitato per segnare il maggior numero di canestri da tre punti, con un format che rispecchia quello utilizzato nell’Nba.

I riflettori del basket regionale saranno puntati su Arezzo anche lunedì 21 e martedì 22 giugno quando il palasport Estra “Mario d’Agata” sarà sede della fase finale del campionato toscano Under18 che vedrà le quattro migliori squadre della massima categoria giovanile sfidarsi per il titolo. Il programma di “Sba Summer 2021” troverà la propria conclusione con l’avvio della stagione 2021-2022, prevedendo una settimana di corsi gratuiti di minibasket da sabato 4 a sabato 11 settembre dove bambini e bambine tra i cinque e i dodici anni potranno vivere giornate di prova e di avvicinamento alla pallacanestro insieme ai tecnici federali della Sba.

"Sba Summer 2021 - commenta il presidente Mauro Castelli - rispecchia la nostra volontà di proporre occasioni di gioco e di aggregazione per tutti i nostri atleti anche nel corso dell’estate, garantendo iniziative inedite per la città tra cui spiccano i tanti appuntamenti del basket 3vs3".