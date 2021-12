Terza dose, scatta la prenotazione per 16-17 anni

Tamponi in farmacia, tre ore in fila: «Lo faccio per amore»

Le somministrazioni non si sono arrestate neppure a Natale e sarà lo stesso anche a Capodanno. Booster anche ad adolescenti (fascia 12-15) fragili

AREZZO — Da questo pomeriggio, lunedì 27 dicembre, come ha comunicato dal Regione Toscana, sarà possibile prenotare sul portale della Regione (https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/) la terza dose “booster” (di richiamo) per tutti i giovani tra i 16-17 anni. Per quanto riguarda gli adolescenti più fragili l'estensione interesserà anche la fascia 12-15, quindi a partire dai 12 anni in su. Lo ha stabilito una circolare del ministero della Salute. Inoltre, per la definizione dei soggetti con elevata fragilità, la circolare ministeriale fa riferimento all'allegato disponibile all'indirizzo https://bit.ly/32lN9T3.

Sono anche stati ridotti i tempi dell'intervallo temporale relativo alla somministrazione sempre della dose “booster” dagli attuali 5 a 4 mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Le inoculazioni non si sono arrestate neppure il 25 dicembre. Le vaccinazioni, infatti, sono state effettuate anche nel giorno di Natale. Come verranno fatte pure per Capodanno. Il contagio, negli ultimi giorni, anche nell'Aretino è decisamente salito. Ci sta mettendo lo zampino anche la variante Omicron, particolarmente contagiosa. Ma i ricoveri all'ospedale cittadino restano stabili e con numeri sotto controllo, segno dell'efficacia e dell'importanza del siero anti Covid.