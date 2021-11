Vaccinazioni, è la giornata degli adolescenti

Vaccino Pfizer per i bambini di 5-11 anni. Tutti i dati su rischi e benefici

Oggi Open Day dedicato alla fascia d'età 12-19, quella ancora maggiormente colpita dal virus. Ecco il programma, accesso libero

AREZZO — Quella di oggi è una giornata speciale nei centri vaccinali di tutta la Asl Toscana sud est. E' infatti dedicata ai giovani tra 12 e 19 anni che potranno accedere in maniera diretta e saranno seguiti da pediatri e personale specializzato.

Questa fascia di età ancora oggi è tra le più colpite dalla diffusione del virus.

Ragazzi e ragazze, fortunatamente, presentano sintomi gravi con minore frequenza rispetto agli adulti ma, oltre a rappresentare un veicolo di contagio molto forte verso i più anziani e i più fragili, non sono immuni da complicanze anche gravi e dalle conseguenze a lungo termine dell'infezione conosciute come "long Covid".

Ad oggi nella Asl Tse sono state effettuate 45.636 vaccinazioni nella fascia di età 12-19 a fronte di una popolazione residente (sempre 12-19 anni) di 57.532.

Ad Arezzo sono state effettuate 18.506 (popolazione 12-19 residente 24221) vaccinazioni, a Siena 14.760 (popolazione 12-19 residente 18503), a Grosseto 12.303 (popolazione 1-19 residente 14.802).

Questo il programma della giornata



Reparti di pediatria degli ospedali dalle ore 10 alle ore 15



Arezzo - Ospedale San Donato

Entrata scala antincendio 3 - piano terra



Montevarchi - Ospedale La Gruccia

Poliambulatorio 2, Stanza 32



Grosseto - Ospedale Misericordia

Ambulatorio Pediatrico Palazzina Roscini – piano terra



Poggibonsi - Ospedale Campostaggia

Poliambulatori stanza 3



Montepulciano - Ospedale di Nottola

Reparto pediatria – scala B primo piano - ambulatorio allattamento



Percorsi dedicati ai ragazzi negli Hub vaccinali 9-14

Arezzo - Centro Affari e Convegni



Loro Ciuffenna – Auditorium Comunale – via Pratomagno



Camucia – Casa della Salute



Montepulciano -Sala polivalente ex macelli



Siena - Ex pronto soccorso Le Scotte



Colle Valdelsa - La Fabbrichina



Grosseto -Alberese -La Spergolaia