Tragico incidente con la moto, muore a 50 anni

E' accaduto a Porrena, sul posto i carabinieri. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Fatale per l'uomo l'impatto a terra

POPPI — Un uomo di 50 anni è deceduto in seguito ad un incidente con la moto. E' accaduto a Porrena nel comune di Poppi, in via del Nespolo. Nella zona si trovano molte aziende.

La tragedia è avvenuta intorno alle 12,30. Non sono stati coinvolti altri veicoli.

L'impatto a terra è stato violentissimo ed il 50enne ha riportato lesioni gravissime. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari, ma hanno solo potuto constatare il decesso. Era stato attivato anche Pegaso.

Rilievi dei carabinieri. Secondo quanto riferisce l'Arma la vittima sarebbe un operaio, sposato, residente a Poppi.