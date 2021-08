A settembre ancora spettacolo con la Straccabike

Sarà il sesto di nove appuntamenti della Coppa Toscana MTB, che in due mesi assegnerà il titolo dopo l'anno di stop forzato dovuto alla pandemia

PRATOVECCHIO STIA — La Coppa Toscana Mtb è tornata quest'anno ad appassionare dopo la stagione di stop forzato dovuto alla pandemia. Sono già state corse le prime 5 gare, che hanno delineato in modo abbastanza netto e classifiche di tutte le categorie. Con 4 tappe ancora da correre però, niente sembra scritto, visto che basta poco per rimettere tutto in discussione. Anche perché chi comanda non potrà saltare neanche un appuntamento per non rischiare di veder vanificato tutto l’impegno profuso.

Il circuito continua ad avere il suo principale riferimento nella Cicli Taddei, che oltre a essere in testa nella classifica per società con un vantaggio non troppo rassicurante sulla New Bike 2001, ha anche 5 leader di categoria tra cui quello Open, l’immarcescibile Francesco Casagrande che a 50 anni suonati ha ancora l’entusiasmo di un ragazzino e la resistenza che ne ha fatto un grande campione del ciclismo professionistico a cavallo del secolo. Grandi riscontri anche per la Polisportiva Indicatore Specialized, con 4 leader di classifica.

E allora vediamo chi sono i vari capoclassifica: Daniele Feola (Elba Bike Scott/JUN-JMT), Jan Pastushenko (Pedale Elettrico/ELMT), Tommaso Vanni (Cicli Taddei/M1), Andrea D’Oria (Cicli Taddei/M2), Alessandro Formelli (Pol.Indicatore/M3), Francesco Fiorentini (Cicli Taddei/M4), Sauro Nocenti (Pol.Indicatore/M5), Renato Papaveri (Pol.Indicatore/M6), Lucio Cherubini (Pol.Indicatore/M7), Gabriele Tatini (Ciclissimo Bike/M8), Renato Casagrande (Cicli Taddei/Open), Camilla Mattolini (Zerosei Cycling/JWT), Silvia Scipioni (Cicli Taddei/W1) e Ilaria Bianchi (Team Pisa 2001/W2). In classifica ci sono ben 972 biker: dopo il forzato annullamento della passata stagione, miglior ritorno la Coppa non poteva avere.

Prossima tappa è il 5 settembre con la classica Straccabike di Pratovecchio, pronta a festeggiare la sua 29esima edizione, presentando un percorso rinnovato di 48 chilometri, con 1.500 metri di dislivello complessivo e alcuni tratti inediti all’interno del Parco delle Foreste Casentinesi. Previsto anche il tracciato più breve, di 22 chilometri con un totale di 700 metri di dislivello. Chi dovesse ancora iscriversi, provvedendo entro domenica 15 agosto dovrà versare solamente 25 euro, poi sono previsti aumenti fino al weekend di gara.