Ladri di biciclette incastrati dai carabinieri

Denunciate tre persone beccate grazie alle telecamere di videosorveglianza. Rubato una mountain bike da 500 euro e subito ripiazzata

MONTEVARCHI — Individuati e denunciati dai carabinieri i presunti autori di un furto messo a segno, nei mesi scorsi, nei pressi della stazione ferroviaria, esattamente in piazza Donatori di Sangue.

Si tratta di tre uomini, di età compresa tra i 35 e i 45 anni, che avevano preso di mira una bicicletta "mountain-bike", lasciata dalla proprietaria legata con una catena ad uno degli stalli della piazza. Assicurata la due ruote, la donna aveva tranquillamente proceduto a prendere il treno, salvo poi, una volta di ritorno, trovarsi di fronte alla sgradevole sorpresa: il lucchetto di sicurezza era stato spezzato e della bici – del valore di circa 500 euro – non c'era più nessuna traccia. Dopo averla invano cercata dappertutto ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri di Montevarchi.

I militari hanno, quindi, avviato un’indagine lampo, incentrata sull'ascolto delle testimonianze di chi era passato dalla piazza in quella fascia oraria ma anche sull’analisi delle immagini dei circuiti di videosorveglianza presenti anche nelle vie limitrofe.

La disamina delle immagini ha consentito di individuare i responsabili, inquadrati da lontano, proprio nell’atto di sottrarre la bicicletta e di cederla a un quarto soggetto, ancora in corso di identificazione. I Carabinieri di Montevarchi hanno quindi denunciato i 3 in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo, per furto aggravato.