Sfida tra macellai, in finale c’è Anna Moretti

Tokyo, tre ore e mezza di controlli in aeroporto per gli atleti Azzurri

Figlia d’arte, la giovane montevarchina batte gli avversari e accede all’ultima fase del Campionato Federcarni-Confcommercio

MONTEVARCHI — Figlia d’arte e regina dei coltelli, la montevarchina Anna Moretti si è aggiudicata insieme a Douglas R. Sena Jr. la semifinale del Campionato Federcarni-Confcommercio dedicato ai giovani macellai italiani che si è disputata domenica scorsa - 18 luglio - al Mercato Sant'Ambrogio di Firenze. Anna entra così di diritto nella rosa dei 16 "young butchers" che si contenderanno il primo premio nella finalissima in programma domenica 12 settembre durante l’iMeat di Modena.

Venticinque anni, Anna lavora nell’azienda di famiglia, suo padre Pierluigi Moretti è titolare dell’omonima macelleria di Montevarchi in via Trento e vicepresidente dell’Associazione Macellai Aretini. La passione per il mestiere ha portato la giovane ad entrare di recente nel consiglio direttivo dell’associazione provinciale di categoria.

“Il suo arrivo nella finalissima è davvero una grande soddisfazione per la nostra Associazione provinciale, che vede nelle giovani leve come Anna un futuro brillante sorretto da una grande tradizione”, commenta il presidente dei macellai aretini e toscani Alberto Rossi. “Siamo pronti a fare il tifo per lei a Modena”.

A Firenze, nell’evento organizzato dalla Federazione Nazionale Macellai – Federcarni Confcommercio in collaborazione con Federcarni Toscana, Anna ha dato prova di grande estro e abilità – nel taglio e nella lavorazione delle carni assegnate - sfidando altri otto giovani macellai sui quali ha avuto la meglio insieme al 29enne fiorentino Douglas R. Sena Jr. A stabilire la classifica una giuria qualificata composta da Stefano Casella, vicepresidente vicario Federcarni; Giorgio Pellegrini, presidente Associazione Macellai Milano; dallo chef stellato Marco Stabile, Ristorante “Ora d’Aria” Firenze;dal dottor Simone Burgassi, dirigente medico veterinario USL Toscana Centro, e dal giornalista Francesco Cirillo Gallucci.

Con la proclamazione degli ultimi due finalisti, la lista completa di tutti i 16 ‘young butchers’ che si sfideranno nel corso della Finalissima del 12 settembre a Modena risulta la seguente: oltre ad Anna Moretti, Leonardo Cuccuini e Douglas R. Sena Jr. di Firenze; Marco Di Giorgio di Prato; Giuliano Rivarolo, Lorenzo Agosta e Claudio Fidone di Modica; Davide Ferro e Luca Rosso di Torino, Giovanbattista Sciuto, Giuseppe Longo, Angelo Toscano e Andrea Pittalà di Catania; Irene Toni di Bologna, Francesca Di Mario e Mattia Pacilli di Latina.